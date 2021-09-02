Вирусолог объяснил высокую заболеваемость коронавирусом в Израиле

Высокая заболеваемость коронавирусом в Израиле, где большая часть населения привита от COVID-19, связана с распространением "дельта"-штамма и снижением эффективности действующих вакцин. Такое мнение высказал вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский.

"В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм "дельта", способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали. Кроме того, "дельта" частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости", - приводит его слова Lenta.

Он добавил, что вакцинация в любом случае остается действенной защитой против тяжелых и летальных случаев заболевания COVID-19. "Вакцины защищают не от положительного ПЦР, а от тяжелых последствий", - отметил он.

Напомним, власти Израиля приняли решение о возврате ковидных ограничений в связи с ростом числа заболеваний в стране. Напомним, в мае коронавирус в Израиле выявляли крайне редко, но затем начался рост заболеваемости. Рекордное число заражений зафиксировано 1 сентября - 16 629 случаев. Доля вакцинированного населения в стране составляет 64,33%.