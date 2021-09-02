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01.09.2021 19:24
Рубрика: Экономика

Вместо Китая главным покупателем российской еды стала Турция

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
Китай сдает позиции главного импортера российского продовольствия - он отказывается от российской рыбы и снижает закупки российской птицы. К концу августа в лидеры по объему поставок российских продуктов вышла Турция, которая увеличила закупки нашего зерна и подсолнечного масла.
Основными покупателями российского зерна остаются Турция и Египет. На них приходится около трети поставок. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Основными покупателями российского зерна остаются Турция и Египет. На них приходится около трети поставок. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Основными покупателями российского зерна остаются Турция и Египет. На них приходится около трети поставок. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

На 29 августа Россия поставила в Турцию продовольствия почти на 2,5 млрд долларов. Страна - покупатель номер один нашего зерна (более 1,3 млрд долларов) и масложировой продукции (859 млн долларов).

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Вторую строчку занимает Евросоюз, куда поставлено российских продуктов на 2,36 млрд долларов. В основном это рыба, шрот и жмыхи (идут на корма животным) и те же масложировая продукция и зерно.

Китай опустился на третью позицию с объемом импорта российского продовольствия 2,3 млрд долларов. Первые два импортера существенно увеличили ввоз в денежном выражении: на 30% и 31% соответственно. А Китай приобрел на 7% российской продукции АПК меньше, чем на ту же дату 2020 года, следует из данных федерального центра "Агроэкспорт" при минсельхозе.

При этом по итогам прошлого года именно Китай закупил больше всего нашей продукции АПК (более чем на 4 млрд долларов), серьезно опередив страны Евросоюза (3,34 млрд долларов) и Турцию (3,14 млрд долларов). Китай сохранял лидерство и по итогам первого полугодия 2021 года. Но уже тогда снижение экспорта было очевидно - минус 1,9 млрд долларов (или 1,4%) к тому же периоду прошлого года. И отставание только нарастает.

Такое изменение ТОП-3 экспортеров российского продовольствия логично, считает директор международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. Турция - стратегический партнер России не только по поставкам продовольствия, но и по поставкам газа как в саму Турцию, так и в страны Южной Европы. И несмотря на возникающие периодически политические и экономические противоречия, эксперты прогнозируют рост объемов экспорта в Турцию.

Россия может поставлять в Турцию и продукцию глубокой переработки - в том числе детское питание

По оценке "Агроэкспорта", потенциал увеличения поставок продукции АПК из России в Турцию к 2030 году составляет более чем 4 млрд долларов. Ключевыми продуктами могут стать зерновые культуры, зернобобовые овощи, а также продукция глубокой переработки, в частности, детское питание, которое востребовано на рынке Турции, но пока почти не поставляется из России.

С ЕС ситуация другая. В 2014 году страны Евросоюза ввели санкции в отношении России. Мы ответили контрсанкциями, запретив поставки целого списка продовольствия. И несмотря на это, Россия по итогам первого полугодия 2021 года является третьим поставщиком продовольствия для ЕС, для нас Европа - покупатель продуктов номер два. "Когда есть нечего, санкции на бутерброд не намажешь. А в этом году в Европе ожидается слабый урожай. И все это усугубляется жесткими локдаунами из-за коронавируса", - поясняет Тихонов.

Сокращение поставок нашего продовольствия в Китай, по всей вероятности, связано с закрытием границ для российской рыбы. Еще в 2020 году в Китай вывозилось больше половины улова. Но в конце прошлого года на российской продукции выявляли COVID-19, случаи коронавируса были зафиксированы у персонала. С тех пор поставки не восстановились. К концу августа 2021 года мороженой рыбы поставлено на внешние рынки на 400 млн долларов меньше, чем в 2020 году. При этом Южная Корея, ставшая альтернативным покупателем российской рыбы, к концу августа стала четвертым импортером российского продовольствия, увеличив закупки более чем в полтора раза (на 53% до почти 1,5 млрд долларов).

Фото: РИА Новости
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Впрочем, есть и другое мнение. Китай может оказывать давление на Россию, чтобы получить разрешение на вылов минтая в российских водах, говорится в докладе Pollockonomics британского некоммерческого финансового аналитического центра Planet Tracker. Похожую точку зрения высказывал в интервью "Российской газете" в марте 2021 года и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Документы наших китайских коллег уже не просто регламентируют ситуацию с коронавирусом. Думаю, это уже элемент долгосрочной программы, которая даст им возможность регулировать импорт любой продукции", - отмечал он.

Китай остается перспективным рынком для поставок российского продовольствия, уверен Тихонов. Наращивали закупки российской продукции в Китае тогда, когда была торговая война с США. Теперь она сошла на нет. Привычные взаимоотношения, складывавшиеся десятки лет, восстановились. А Россия, которая по-серьезному начала развивать экспорт продовольствия в Китай только с 2014 года, пока новичок в масштабной торговле с Поднебесной. Нам еще предстоит пройти большой путь проб и ошибок, прежде чем понять эту страну и стать незаменимым торговым партнером для нее, говорит эксперт.

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