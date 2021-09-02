Врач рассказала о предвестнике внезапной смерти на фитнесе

Некоторые заболевания могут привести к неожиданной смерти во время фитнеса, поэтому важно перед началом тренировок сдать определенные анализы. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

"При повышенном тромбообразовании, которое может быть по разным причинам, двигаться нельзя", - отметила она, добавив, что каждому посещающему спортзал необходимо измерять давление и температуру.

До первых тренировок стоит сдать общий анализ крови и коагулограмму, посоветовала врач в интервью "Вечерней Москве".

Даже язва желудка может привести к неожиданной смерти во время тренировки, подчеркнула терапевт, указав на особую важность посещения врача перед спортзалом.