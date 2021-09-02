Встреча Байдена с Зеленским продлилась более двух часов

В Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Она продлилась более двух часов и завершилась без итогового заявления для прессы.

Отмечается, что украинский лидер вышел из Белого дома и уехал, не пожелав общаться с журналистами. Перед этим здание покинула украинская делегация, пишет ТАСС. До переговоров с глазу на глаз с американским лидером Зеленский выражал опасение, что они могут не успеть обсудить весь спектр желаемых вопросов.

Ранее сообщалось, что на встрече с Зеленским Байден вспомнил о своей прошлой поездке в Киев и отметил, что с удовольствием нанес бы повторный визит. Он также заявил, что между США и Украиной уже сформированы "прочные партнерские отношения", которые "станут еще прочнее".