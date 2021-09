Вышел трейлер документального фильма "Быть Джеймсом Бондом"

В преддверии премьеры многострадального фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die), над которым возникла неиллюзорная опасность окончательно морально и технически устареть к моменту выхода на широкие экраны, был обнародован трейлер документальной картины "Быть Джеймсом Бондом" (Being James Bond).

В ней исполнитель заглавной роли Дэниел Крейг, ретирующийся с почетного поприща после 15-летней вовлеченности во франшизу, расскажет о своем опыте работы над ролью, об особенностях каждого из пяти фильмов со своим участием.

Документальная лента станет доступна на Apple TV незадолго до мировой премьеры, анонсированной на 28 сентября.