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Вышел трейлер сериала по фэнтезийному циклу "Колесо времени"

Новости
    02.09.2021, 19:20
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video

Онлайн-сервис Amazon опубликовал первый трейлер сериала "Колесо времени", основанного на одноимённом фэнтезийном книжном цикле американского писателя Роберта Джордана.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер южнокорейского сериала Netflix "Игра в кальмара"

Сюжет такой: в деревню Эмондов Луг приезжают трое чужаков - менестрель Том Меррилин, леди Морейн и ее телохранитель Лан. Барышня принадлежит к организации "Айз Седай". По её мнению, тёмные силы охотятся за тремя подростками. Один из них - реинкарнация некого древнего могущественного существа, с которым связано старинное пророчество.

Сценарист ишоураннер - Рейф Джадкинс ("Агенты "Щ.И.Т.").

В ролях - Розамунд Пайк, Джоша Страдовски, Маркус Рутерфорд, Зои Робинс и другие.

Премьера "назначена на 19 ноября.

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