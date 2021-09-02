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Вышел трейлер третьего сезона "Рокового патруля"

Новости
    02.09.2021, 11:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

Третий сезон шоу на основе комикса про супергероев-уродцев "Роковой патруль" получил полновесный и перенасыщенный фейерверками и хлопушками трейлер, ясно дающий понять, что дичи, жести, абсурда и мозгокренящего сюра зрителя поджидают в нем охапки.

Фото: youtube.com/ Masterpiece PBS
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Из жирных бонусов - Мишель Гомез, яхонтовая ("Бортпроводница", "Леденящие душу приключения Сабрины"), которая сыграла архизлодейку Мадам Руж (дебютировала в оригинальном комиксе 1964-м), бывшую французскую актрису, у которой после ДТП опасно расщепилась личность.

Остальные чудилы - на своих местах.

Премьера - уже 23 сентября. В сезоне обещаны десять эпизодов.

Первый сезон вышел в феврале 2019-го и был справедливо встречен с большим энтузиазмом.

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