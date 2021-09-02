Вышел трейлер третьего сезона "Рокового патруля"

Третий сезон шоу на основе комикса про супергероев-уродцев "Роковой патруль" получил полновесный и перенасыщенный фейерверками и хлопушками трейлер, ясно дающий понять, что дичи, жести, абсурда и мозгокренящего сюра зрителя поджидают в нем охапки.

Из жирных бонусов - Мишель Гомез, яхонтовая ("Бортпроводница", "Леденящие душу приключения Сабрины"), которая сыграла архизлодейку Мадам Руж (дебютировала в оригинальном комиксе 1964-м), бывшую французскую актрису, у которой после ДТП опасно расщепилась личность.

Остальные чудилы - на своих местах.

Премьера - уже 23 сентября. В сезоне обещаны десять эпизодов.

Первый сезон вышел в феврале 2019-го и был справедливо встречен с большим энтузиазмом.