За сутки в России подтверждено 18 985 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. За все время в РФ зарегистрировали 6 956 318 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1864
- 2 Санкт-Петербург 1330
- 3 Московская область 614
- 4 Свердловская область 515
- 5 Ростовская область 475
- 6 Пермский край 468
- 7 Воронежская область 467
- 8 Самарская область 447
- 9 Красноярский край 415
- 10 Нижегородская область 394
- 11 Иркутская область 389
- 12 Омская область 385
- 13 Челябинская область 374
- 14 Ставропольский край 357
- 15 Волгоградская область 350
- 16 Оренбургская область 339
- 17 Хабаровский край 310
- 18 Республика Башкортостан 301
- 19 Астраханская область 290
- 20 Ульяновская область 275
- 21 Республика Крым 263
- 22 Архангельская область 255
- 23 Алтайский край 249
- 24 Краснодарский край 247
- 25 Саратовская область 244
- 26 Тюменская область 240
- 27 Республика Коми 236
- 28 Приморский край 232
- 29 Пензенская область 230
- 30 Удмуртская Республика 228
- 31 Вологодская область 224
- 32 Липецкая область 204
- 33 Ленинградская область 199
- 34 Ярославская область 192
- 35 Тверская область 189
- 36 Калининградская область 179
- 37 Республика Дагестан 176
- 38 Владимирская область 175
- 39 Забайкальский край 174
- 40 Кемеровская область 174
- 41 Курская область 170
- 42 Новосибирская область 166
- 43 Брянская область 162
- 44 Республика Карелия 158
- 45 Ханты-Мансийский автономный округ 152
- 46 Мурманская область 151
- 47 Республика Саха (Якутия) 146
- 48 Белгородская область 141
- 49 Смоленская область 135
- 50 Севастополь 131
- 51 Курганская область 127
- 52 Республика Хакасия 124
- 53 Амурская область 124
- 54 Новгородская область 121
- 55 Ивановская область 121
- 56 Кировская область 112
- 57 Рязанская область 111
- 58 Тульская область 111
- 59 Калужская область 110
- 60 Чеченская Республика 109
- 61 Томская область 106
- 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 102
- 63 Сахалинская область 97
- 64 Республика Калмыкия 92
- 65 Республика Бурятия 90
- 66 Тамбовская область 89
- 67 Орловская область 87
- 68 Псковская область 85
- 69 Костромская область 85
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 81
- 71 Республика Чувашия 77
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 68
- 73 Республика Мордовия 68
- 74 Республика Тыва 67
- 75 Республика Ингушетия 65
- 76 Республика Марий Эл 58
- 77 Республика Адыгея 55
- 78 Камчатский край 49
- 79 Республика Татарстан 49
- 80 Карачаево-Черкесская Республика 45
- 81 Республика Алтай 39
- 82 Еврейская автономная область 38
- 83 Магаданская область 24
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 956 318 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,12%
- 2. Московская область 0,15%
- 3. Республика Бурятия 0,16%
За последние сутки подтверждено 798 смертей
- Москва 51
- Санкт-Петербург 37
- Свердловская область 34
- Краснодарский край 33
- Ростовская область 28
- Пермский край 28
- Красноярский край 26
- Нижегородская область 25
- Ставропольский край 22
- Самарская область 22
- Челябинская область 21
- Алтайский край 21
- Воронежская область 18
- Московская область 18
- Саратовская область 18
- Республика Дагестан 17
- Республика Крым 16
- Волгоградская область 16
- Республика Башкортостан 15
- Пензенская область 15
- Тюменская область 15
- Республика Коми 14
- Удмуртская Республика 14
- Иркутская область 14
- Астраханская область 12
- Оренбургская область 12
- Новосибирская область 12
- Брянская область 10
- Тульская область 10
- Вологодская область 9
- Мурманская область 9
- Республика Чувашия 9
- Липецкая область 8
- Ульяновская область 8
- Омская область 8
- Смоленская область 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Чеченская Республика 7
- Курская область 6
- Рязанская область 6
- Ярославская область 6
- Республика Хакасия 6
- Ивановская область 5
- Калужская область 5
- Республика Тыва 5
- Забайкальский край 5
- Сахалинская область 5
- Белгородская область 4
- Владимирская область 4
- Тверская область 4
- Курганская область 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Хабаровский край 4
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Адыгея 3
- Севастополь 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Татарстан 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Приморский край 3
- Магаданская область 3
- Костромская область 2
- Орловская область 2
- Ненецкий автономный округ 2
- Ленинградская область 2
- Новгородская область 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Камчатский край 2
- Еврейская автономная область 2
- Архангельская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Бурятия 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 184 812 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 669 человек
- Москва 1686
- Санкт-Петербург 1296
- Московская область 1230
- Республика Коми 692
- Иркутская область 609
- Нижегородская область 477
- Свердловская область 475
- Пермский край 467
- Красноярский край 440
- Республика Хакасия 382
- Ростовская область 381
- Республика Крым 375
- Пензенская область 369
- Оренбургская область 348
- Самарская область 320
- Волгоградская область 317
- Хабаровский край 316
- Приморский край 301
- Челябинская область 279
- Удмуртская Республика 265
- Вологодская область 234
- Ставропольский край 232
- Брянская область 222
- Архангельская область 221
- Саратовская область 213
- Чеченская Республика 208
- Ярославская область 207
- Псковская область 201
- Ульяновская область 188
- Забайкальский край 188
- Липецкая область 186
- Республика Дагестан 186
- Омская область 186
- Воронежская область 184
- Алтайский край 181
- Кемеровская область 181
- Курская область 178
- Астраханская область 178
- Белгородская область 177
- Республика Карелия 161
- Калининградская область 161
- Севастополь 158
- Тюменская область 158
- Калужская область 157
- Владимирская область 151
- Ханты-Мансийский автономный округ 149
- Сахалинская область 145
- Ивановская область 121
- Ямало-Ненецкий автономный округ 121
- Костромская область 119
- Республика Калмыкия 119
- Смоленская область 114
- Республика Тыва 111
- Новосибирская область 110
- Тульская область 107
- Тверская область 104
- Новгородская область 99
- Рязанская область 96
- Курганская область 92
- Кировская область 91
- Республика Башкортостан 89
- Мурманская область 85
- Ленинградская область 82
- Кабардино-Балкарская Республика 80
- Республика Саха (Якутия) 79
- Тамбовская область 78
- Краснодарский край 74
- Орловская область 71
- Республика Чувашия 71
- Республика Мордовия 60
- Республика Татарстан 57
- Еврейская автономная область 49
- Республика Алтай 48
- Томская область 46
- Республика Марий Эл 38
- Республика Ингушетия 37
- Республика Бурятия 37
- Амурская область 34
- Республика Адыгея 33
- Карачаево-Черкесская Республика 28
- Магаданская область 22
- Камчатский край 20
- Республика Северная Осетия - Алания 19
- Чукотский автономный округ 7
- Ненецкий автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 218 048 человек.