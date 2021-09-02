За сутки в России подтверждено 18 985 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. За все время в РФ зарегистрировали 6 956 318 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1864

2 Санкт-Петербург 1330

3 Московская область 614

4 Свердловская область 515

5 Ростовская область 475

6 Пермский край 468

7 Воронежская область 467

8 Самарская область 447

9 Красноярский край 415

10 Нижегородская область 394

11 Иркутская область 389

12 Омская область 385

13 Челябинская область 374

14 Ставропольский край 357

15 Волгоградская область 350

16 Оренбургская область 339

17 Хабаровский край 310

18 Республика Башкортостан 301

19 Астраханская область 290

20 Ульяновская область 275

21 Республика Крым 263

22 Архангельская область 255

23 Алтайский край 249

24 Краснодарский край 247

25 Саратовская область 244

26 Тюменская область 240

27 Республика Коми 236

28 Приморский край 232

29 Пензенская область 230

30 Удмуртская Республика 228

31 Вологодская область 224

32 Липецкая область 204

33 Ленинградская область 199

34 Ярославская область 192

35 Тверская область 189

36 Калининградская область 179

37 Республика Дагестан 176

38 Владимирская область 175

39 Забайкальский край 174

40 Кемеровская область 174

41 Курская область 170

42 Новосибирская область 166

43 Брянская область 162

44 Республика Карелия 158

45 Ханты-Мансийский автономный округ 152

46 Мурманская область 151

47 Республика Саха (Якутия) 146

48 Белгородская область 141

49 Смоленская область 135

50 Севастополь 131

51 Курганская область 127

52 Республика Хакасия 124

53 Амурская область 124

54 Новгородская область 121

55 Ивановская область 121

56 Кировская область 112

57 Рязанская область 111

58 Тульская область 111

59 Калужская область 110

60 Чеченская Республика 109

61 Томская область 106

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 102

63 Сахалинская область 97

64 Республика Калмыкия 92

65 Республика Бурятия 90

66 Тамбовская область 89

67 Орловская область 87

68 Псковская область 85

69 Костромская область 85

70 Кабардино-Балкарская Республика 81

71 Республика Чувашия 77

72 Республика Северная Осетия-Алания 68

73 Республика Мордовия 68

74 Республика Тыва 67

75 Республика Ингушетия 65

76 Республика Марий Эл 58

77 Республика Адыгея 55

78 Камчатский край 49

79 Республика Татарстан 49

80 Карачаево-Черкесская Республика 45

81 Республика Алтай 39

82 Еврейская автономная область 38

83 Магаданская область 24

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 956 318 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,12%

2. Московская область 0,15%

3. Республика Бурятия 0,16% За последние сутки подтверждено 798 смертей Москва 51

Санкт-Петербург 37

Свердловская область 34

Краснодарский край 33

Ростовская область 28

Пермский край 28

Красноярский край 26

Нижегородская область 25

Ставропольский край 22

Самарская область 22

Челябинская область 21

Алтайский край 21

Воронежская область 18

Московская область 18

Саратовская область 18

Республика Дагестан 17

Республика Крым 16

Волгоградская область 16

Республика Башкортостан 15

Пензенская область 15

Тюменская область 15

Республика Коми 14

Удмуртская Республика 14

Иркутская область 14

Астраханская область 12

Оренбургская область 12

Новосибирская область 12

Брянская область 10

Тульская область 10

Вологодская область 9

Мурманская область 9

Республика Чувашия 9

Липецкая область 8

Ульяновская область 8

Омская область 8

Смоленская область 7

Карачаево-Черкесская Республика 7

Чеченская Республика 7

Курская область 6

Рязанская область 6

Ярославская область 6

Республика Хакасия 6

Ивановская область 5

Калужская область 5

Республика Тыва 5

Забайкальский край 5

Сахалинская область 5

Белгородская область 4

Владимирская область 4

Тверская область 4

Курганская область 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Кемеровская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Хабаровский край 4

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Республика Адыгея 3

Севастополь 3

Республика Мордовия 3

Республика Татарстан 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Приморский край 3

Магаданская область 3

Костромская область 2

Орловская область 2

Ненецкий автономный округ 2

Ленинградская область 2

Новгородская область 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Камчатский край 2

Еврейская автономная область 2

Архангельская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Бурятия 1

Амурская область 1 За весь период по России умерло 184 812 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 669 человек Москва 1686

Санкт-Петербург 1296

Московская область 1230

Республика Коми 692

Иркутская область 609

Нижегородская область 477

Свердловская область 475

Пермский край 467

Красноярский край 440

Республика Хакасия 382

Ростовская область 381

Республика Крым 375

Пензенская область 369

Оренбургская область 348

Самарская область 320

Волгоградская область 317

Хабаровский край 316

Приморский край 301

Челябинская область 279

Удмуртская Республика 265

Вологодская область 234

Ставропольский край 232

Брянская область 222

Архангельская область 221

Саратовская область 213

Чеченская Республика 208

Ярославская область 207

Псковская область 201

Ульяновская область 188

Забайкальский край 188

Липецкая область 186

Республика Дагестан 186

Омская область 186

Воронежская область 184

Алтайский край 181

Кемеровская область 181

Курская область 178

Астраханская область 178

Белгородская область 177

Республика Карелия 161

Калининградская область 161

Севастополь 158

Тюменская область 158

Калужская область 157

Владимирская область 151

Ханты-Мансийский автономный округ 149

Сахалинская область 145

Ивановская область 121

Ямало-Ненецкий автономный округ 121

Костромская область 119

Республика Калмыкия 119

Смоленская область 114

Республика Тыва 111

Новосибирская область 110

Тульская область 107

Тверская область 104

Новгородская область 99

Рязанская область 96

Курганская область 92

Кировская область 91

Республика Башкортостан 89

Мурманская область 85

Ленинградская область 82

Кабардино-Балкарская Республика 80

Республика Саха (Якутия) 79

Тамбовская область 78

Краснодарский край 74

Орловская область 71

Республика Чувашия 71

Республика Мордовия 60

Республика Татарстан 57

Еврейская автономная область 49

Республика Алтай 48

Томская область 46

Республика Марий Эл 38

Республика Ингушетия 37

Республика Бурятия 37

Амурская область 34

Республика Адыгея 33

Карачаево-Черкесская Республика 28

Магаданская область 22

Камчатский край 20

Республика Северная Осетия - Алания 19

Чукотский автономный округ 7

Ненецкий автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 218 048 человек. В Минздраве заявили, что пандемия стала фармакологически управляемой