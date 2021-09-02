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02.09.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18 985 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. За все время в РФ зарегистрировали 6 956 318 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1864
  • 2 Санкт-Петербург 1330
  • 3 Московская область 614
  • 4 Свердловская область 515
  • 5 Ростовская область 475
  • 6 Пермский край 468
  • 7 Воронежская область 467
  • 8 Самарская область 447
  • 9 Красноярский край 415
  • 10 Нижегородская область 394
  • 11 Иркутская область 389
  • 12 Омская область 385
  • 13 Челябинская область 374
  • 14 Ставропольский край 357
  • 15 Волгоградская область 350
  • 16 Оренбургская область 339
  • 17 Хабаровский край 310
  • 18 Республика Башкортостан 301
  • 19 Астраханская область 290
  • 20 Ульяновская область 275
  • 21 Республика Крым 263
  • 22 Архангельская область 255
  • 23 Алтайский край 249
  • 24 Краснодарский край 247
  • 25 Саратовская область 244
  • 26 Тюменская область 240
  • 27 Республика Коми 236
  • 28 Приморский край 232
  • 29 Пензенская область 230
  • 30 Удмуртская Республика 228
  • 31 Вологодская область 224
  • 32 Липецкая область 204
  • 33 Ленинградская область 199
  • 34 Ярославская область 192
  • 35 Тверская область 189
  • 36 Калининградская область 179
  • 37 Республика Дагестан 176
  • 38 Владимирская область 175
  • 39 Забайкальский край 174
  • 40 Кемеровская область 174
  • 41 Курская область 170
  • 42 Новосибирская область 166
  • 43 Брянская область 162
  • 44 Республика Карелия 158
  • 45 Ханты-Мансийский автономный округ 152
  • 46 Мурманская область 151
  • 47 Республика Саха (Якутия) 146
  • 48 Белгородская область 141
  • 49 Смоленская область 135
  • 50 Севастополь 131
  • 51 Курганская область 127
  • 52 Республика Хакасия 124
  • 53 Амурская область 124
  • 54 Новгородская область 121
  • 55 Ивановская область 121
  • 56 Кировская область 112
  • 57 Рязанская область 111
  • 58 Тульская область 111
  • 59 Калужская область 110
  • 60 Чеченская Республика 109
  • 61 Томская область 106
  • 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 102
  • 63 Сахалинская область 97
  • 64 Республика Калмыкия 92
  • 65 Республика Бурятия 90
  • 66 Тамбовская область 89
  • 67 Орловская область 87
  • 68 Псковская область 85
  • 69 Костромская область 85
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 81
  • 71 Республика Чувашия 77
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 68
  • 73 Республика Мордовия 68
  • 74 Республика Тыва 67
  • 75 Республика Ингушетия 65
  • 76 Республика Марий Эл 58
  • 77 Республика Адыгея 55
  • 78 Камчатский край 49
  • 79 Республика Татарстан 49
  • 80 Карачаево-Черкесская Республика 45
  • 81 Республика Алтай 39
  • 82 Еврейская автономная область 38
  • 83 Магаданская область 24
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 956 318 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,12%
  • 2. Московская область 0,15%
  • 3. Республика Бурятия 0,16%
За последние сутки подтверждено 798 смертей
  • Москва 51
  • Санкт-Петербург 37
  • Свердловская область 34
  • Краснодарский край 33
  • Ростовская область 28
  • Пермский край 28
  • Красноярский край 26
  • Нижегородская область 25
  • Ставропольский край 22
  • Самарская область 22
  • Челябинская область 21
  • Алтайский край 21
  • Воронежская область 18
  • Московская область 18
  • Саратовская область 18
  • Республика Дагестан 17
  • Республика Крым 16
  • Волгоградская область 16
  • Республика Башкортостан 15
  • Пензенская область 15
  • Тюменская область 15
  • Республика Коми 14
  • Удмуртская Республика 14
  • Иркутская область 14
  • Астраханская область 12
  • Оренбургская область 12
  • Новосибирская область 12
  • Брянская область 10
  • Тульская область 10
  • Вологодская область 9
  • Мурманская область 9
  • Республика Чувашия 9
  • Липецкая область 8
  • Ульяновская область 8
  • Омская область 8
  • Смоленская область 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Чеченская Республика 7
  • Курская область 6
  • Рязанская область 6
  • Ярославская область 6
  • Республика Хакасия 6
  • Ивановская область 5
  • Калужская область 5
  • Республика Тыва 5
  • Забайкальский край 5
  • Сахалинская область 5
  • Белгородская область 4
  • Владимирская область 4
  • Тверская область 4
  • Курганская область 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Кемеровская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Хабаровский край 4
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Адыгея 3
  • Севастополь 3
  • Республика Мордовия 3
  • Республика Татарстан 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Приморский край 3
  • Магаданская область 3
  • Костромская область 2
  • Орловская область 2
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Ленинградская область 2
  • Новгородская область 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Камчатский край 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Архангельская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Бурятия 1
  • Амурская область 1

За весь период по России умерло 184 812 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 669 человек
  • Москва 1686
  • Санкт-Петербург 1296
  • Московская область 1230
  • Республика Коми 692
  • Иркутская область 609
  • Нижегородская область 477
  • Свердловская область 475
  • Пермский край 467
  • Красноярский край 440
  • Республика Хакасия 382
  • Ростовская область 381
  • Республика Крым 375
  • Пензенская область 369
  • Оренбургская область 348
  • Самарская область 320
  • Волгоградская область 317
  • Хабаровский край 316
  • Приморский край 301
  • Челябинская область 279
  • Удмуртская Республика 265
  • Вологодская область 234
  • Ставропольский край 232
  • Брянская область 222
  • Архангельская область 221
  • Саратовская область 213
  • Чеченская Республика 208
  • Ярославская область 207
  • Псковская область 201
  • Ульяновская область 188
  • Забайкальский край 188
  • Липецкая область 186
  • Республика Дагестан 186
  • Омская область 186
  • Воронежская область 184
  • Алтайский край 181
  • Кемеровская область 181
  • Курская область 178
  • Астраханская область 178
  • Белгородская область 177
  • Республика Карелия 161
  • Калининградская область 161
  • Севастополь 158
  • Тюменская область 158
  • Калужская область 157
  • Владимирская область 151
  • Ханты-Мансийский автономный округ 149
  • Сахалинская область 145
  • Ивановская область 121
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 121
  • Костромская область 119
  • Республика Калмыкия 119
  • Смоленская область 114
  • Республика Тыва 111
  • Новосибирская область 110
  • Тульская область 107
  • Тверская область 104
  • Новгородская область 99
  • Рязанская область 96
  • Курганская область 92
  • Кировская область 91
  • Республика Башкортостан 89
  • Мурманская область 85
  • Ленинградская область 82
  • Кабардино-Балкарская Республика 80
  • Республика Саха (Якутия) 79
  • Тамбовская область 78
  • Краснодарский край 74
  • Орловская область 71
  • Республика Чувашия 71
  • Республика Мордовия 60
  • Республика Татарстан 57
  • Еврейская автономная область 49
  • Республика Алтай 48
  • Томская область 46
  • Республика Марий Эл 38
  • Республика Ингушетия 37
  • Республика Бурятия 37
  • Амурская область 34
  • Республика Адыгея 33
  • Карачаево-Черкесская Республика 28
  • Магаданская область 22
  • Камчатский край 20
  • Республика Северная Осетия - Алания 19
  • Чукотский автономный округ 7
  • Ненецкий автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 218 048 человек.

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