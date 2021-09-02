За время пандемии процент недоношенных детей стал выше

Единственное, что всерьез угрожает господству человека на планете, - это вирус. Цитирую великого ученого, микробиолога, получившего Нобелевскую премию в 1958 году, Джошуа Ледерберга. Минуло чуть больше полувека, и весь мир, можно сказать на собственной шкуре, прочувствовал силу вирусного врага. Пытаемся - то с большим, то с меньшим успехом - ему противостоять. Чтобы жить. Чтобы было будущее. У каждого из нас. У тех, кто приходит в этот мир сейчас.

Сейчас. Мы приехали в ставшую особенно знаменитой во время пандемии Московскую городскую клиническую больницу N 15. Полтора года работает она в перепрофилированном режиме, считается одним из крупнейших ковидных госпиталей. Только начинает понемногу возвращаться к нормальному существованию.

Мы рассказывали о ее ковидных буднях. Главный врач 15-й Валерий Иванович Вечорко стал нашим постоянным автором и экспертом. Цель же нынешнего посещения совершенно конкретная: роддом, разместившийся в отдельном корпусе, в который вход только в защитной одежде. Это "красная зона" со всеми современными атрибутами. Роддом, в котором роженицы и новорожденные лежат каждый в отдельности в специальных боксированных палатах. Здесь младенца не прикладывают к груди мамы, а кормят специальными смесями.

Мы не называем фамилии тех, кого запечатлел наш фотокорреспондент, кто обрел счастье материнства в этом роддоме. Наша сегодня тема: ребенок, рожденный в "красной зоне" по той жестокой причине, что беременная "подхватила" ковид.

- Да, наш роддом пока только для ковидных беременных, - говорит Валерий Иванович. - Образовался закономерно: 18 лет на базе нашей больницы кафедра репродуктивной медицины и хирургии, которую возглавляет главный гинеколог Минздрава России академик РАН Лейла Владимировна Адамян.

Лейла Владимировна тоже автор и эксперт нашей газеты. И решив рассказать о роддоме "красной зоны", мы попросили ее принять участие в нашей беседе. Нас спрашивали: не страшно ли отправляться в такое учреждение? Да, мы все вакцинированы. И не боимся? Если по-честному, немного боимся. Но... Волков бояться в лес не ходить.

Лейла Адамян: 15-я имени Олега Филатова и до ковида была из самых крупных в здравоохранении Москвы. В том числе, а может, особенно, по оказанию помощи беременным высокого риска. Всегда, если это было необходимо, им здесь проводились операции на сердце, на мозге, на разных органах брюшной полости. Принимали беременных с высоким давлением, инсультами. Здесь не просто ковидный госпиталь и ковидный роддом. Это мощная больница, которая оказывает беременным многопрофильную помощь. Здесь базируется 11 кафедр медицинских вузов, ведутся научные исследования, анализ возникающих ситуаций. Это все важно: только мультидисциплинарный подход позволяет оказывать достойную помощь.

Валерий Вечорко: За полтора года работы родильного дома в режиме ковидного госпиталя в нем пролечено 4000 беременных. Принято 1245 родов. Все дети рождались здоровыми. Ковид вертикально не передавался от матери к ребенку.

В ковидный роддом поступают только беременные, у которых диагностирован ковид. Вот поступила такая женщина. Но у нее нет прививки от ковида. Стоит ей сделать прививку, когда она находится в роддоме?

Ольга Конышева, заместитель главного врача 15-й больницы по акушерско-гинекологической помощи: У большинства женщин легкие и умеренные симптомы СOVID-19. Только у некоторых беременных высокого риска, имеющих повышенный индекс массы тела, сахарный диабет, заболевания сердца, легких и т.д., - болезнь может развиться в тяжелой форме. К нам поступают пациентки со среднетяжелым или тяжелым течением заболевания. Здоровые к нам не поступают. Говорить о прививке, когда они находятся у нас на лечении, уже поздно. А вот если говорить о привитых, то вакцинация помогает им избежать тяжелых форм болезни. Поэтому при планировании беременности супружеской паре стоит не только задуматься о вакцинации, но и сделать прививку.

Тогда такой вопрос: женщина вступила в брак, планирует беременность. Ей надо делать прививку или можно отложить?

Лейла Адамян: Если женщина задумала иметь ребенка, она должна подготовиться к беременности. И прививка против ковида должна быть частью такой подготовки. Наряду с другими прививками и гормональным контролем. Ведь если наступит беременность, а она окажется не вакцинированной, то может заболеть ковидом. В тяжелой форме или нет, трудно сказать. И никто не застрахован, что она не окажется в реанимации, особенно при наличии нового штамма - варианта "Дельта".

Если беременная заболевает, это очень опасно для будущего ребенка? Проводимое лечение учитывает ее состояние?

Лейла Адамян: Тяжелое течение ковида может стать причиной невынашивания беременности, преждевременных родов, необходимости кесарева сечения не по акушерским показаниям, а из-за дыхательных или сердечно-сосудистых нарушений, проблем со свертываемостью крови... Страдает и сам плод. У него может быть дыхательная недостаточность, сниженная масса тела. Дети, рожденные у женщин с тяжелым течением коронавирусной инфекции, чаще попадают в отделение интенсивной терапии. Однако, к счастью, все-таки ковид у беременных протекает в облегченном варианте. И состояние не требует госпитализации. Но в любом случае мы ориентируемся на индивидуальные показатели, и рекомендации: ехать в стационар или лечиться дома, может дать только врач, исходя из объективных показателей.

Валерий Вечорко: Есть женщины, которые переносят болезнь в легкой форме. Если ковид протекает по типу ОРВИ, когда задействованы верхние дыхательные пути. На этом все может и закончиться. Если же вирус опускается "вниз", в легкие, возможна вирусная пневмония. Здесь включаются другие механизмы. Мы достоверно знаем, что при ковиде страдает сердечно-сосудистая система, появляется опасность образования микротромбозов, формируется дыхательная недостаточность. А в ситуации с беременными мы имеем дело не с одним организмом, а с двумя. Конечно, это требует более персонализированного подхода. Приходится подходить к лечению, учитывая интересы и матери, и ребенка. Иногда родоразрешать беременную раньше срока. За время пандемии мы заметили, что процент преждевременных родов и недоношенных детей стал выше, чем в обычное мирное время, на 25-30 %.

Родился ребенок у больной ковидом. Малыш здоров?

Валерий Вечорко: Есть мнение, что уровень антител, вызванных естественной инфекцией COVID-19 во время беременности, присутствует во всех образцах пуповинной крови и грудного молока. Это может свидетельствовать о переносе антител от матерей к новорожденным. В нашем родильном доме новорожденные от матерей с подтвержденным СOVID-19 в первую и вторую волны не имели симптомов коронавируса.

За полтора года работы роддома в режиме ковидного госпиталя в нем пролечено 4000 беременных. Принято 1245 родов. Все дети рождались здоровыми

Ольга Конышева: На кафедре под руководством Лейлы Владимировны мы проводили исследование, которое показало, что в первую и вторую волну вирус был очень жесткий и жестокий. Но это было только начало... Мы не отмечали случаев заболевания новорожденных. Мы не обнаружили случаев вертикальной передачи инфекции. Случаев внутриутробного заражения не наблюдали. Природа защищала детей. Когда ребенок рождается, он свободен от вируса.

А почему? Потому что вирус не передается через плацентарную ткань. Но сейчас, когда пришел к нам новый, более контагиозный вариант вируса, появилась опасность внутриутробного заражения малыша. Поэтому именно сейчас приобретает особую остроту необходимость защиты ребенка. И чтобы дать ему защиту, маме нужно прививаться. В наш роддом, повторюсь, поступают будущие матери уже больные. А чтобы защитить ребенка от возможного заражения, мы вынуждены его изолировать от матери на какое-то время. Ребенок в боксе. Наблюдать за своим малышом мама может посредством видеосвязи. В боксах установлены камеры, которые позволяют это делать постоянно.

А кормление? Грудное вскармливание?

Ольга Конышева: Сама роженица не кормит. Ведь дети в целях безопасности находятся отдельно. Здесь возможно сцеживание. Но поскольку приток молока не с первых суток, а с третьих суток... В этот период ребенок получает искусственное вскармливание.

Валерий Вечорко: Изначально не было замечено способа передачи вируса от матери к плоду. Но что будет дальше, какие сюрпризы преподнесет нам вирус, сложно предсказать. И чтобы преградить путь вирусу, есть один путь - вакцинация.

Беременная заболела ковидом. Спрашивает специалиста: может, прервать беременность? Или сохранить?

Лейла Адамян: Разработаны специальные временные клинические и акушерские рекомендации на этот счет. Но мы предупреждаем женщину, что есть риски.

Валерий Вечорко: У нас за это время не было ни одной роженицы без ковида. Мы ни у кого не прерывали беременность без острой на то необходимости. Кого-то родоразрешали на 35-38 неделе, а кого-то и на 30. Кто-то рожал сам, естественным путем. Но при любом течении болезни организм матери страдает от недостатка кислорода. Опосредованно страдает и ребенок. В каких-то случаях рождается недоношенным. Все индивидуально по каждой беременной. В зависимости от того, как протекает лечение, какие препараты мы можем использовать. Все зависит от течения коронавирусной инфекции у каждой женщины. У нас была, например, 24-летняя женщина с довольно серьезными факторами риска. Она у нас была сорок дней на ИВЛ. А другая поступает, допустим, с какими-то катаральными изменениями, насморком, небольшой температурой. И ее мы тоже начинаем лечить. Ей лучше, мы ее выписываем домой. Мы ее не родоразрешаем. Потом, если у нее ПЦР будет отрицательный, она может рожать в другом роддоме. Не обязательно у нас. К нам поступают только женщины с коронавирусом.

Ту женщину примут в любом роддоме?

Валерий Вечорко: Если она ковидом не болеет, конечно.

Вопрос ребром

В интернете мелькают советы женщинам отложить беременность на время пандемии. Это правомерно?

Лейла Адамян: Нет! Не правомерно! У нас разработана схема скринингов. Они позволяют оценить состояние ребенка, плода. Не правомерно советовать женщине не беременейте. А женщина хочет иметь ребенка! Почему она не должна беременеть? 90 процентов беременностей все-таки протекают нормально. Как мы можем запретить беременность? Мы выхаживаем каждую беременность, тем более ребенок необязательно должен заболеть.

Но нет же отдаленных результатов! Скажем, ребенок родился полгода назад. Через пять, через десять лет у него все будет нормально?

Лейла Адамян: На ваш вопрос нет и никогда не будет однозначного ответа. Ясно одно: в нашу жизнь ворвалась беда. Та самая, о которой нас предупреждал великий ученый, с высказывания которого началась наша беседа. И чтобы противостоять всемирной беде, унесшей уже сейчас четыре с половиной миллиона человек, нужно думать не о том, беременеть или нет, а о том, что именно вакцинация способна остановить вирус. Так всегда было в истории человечества. Надо подстелить соломку. Сегодня эта соломка - вакцинация. Это страховка себя, твоего будущего, твоих родителей, близких. Это свобода.

Повсеместно ходит вопрос о вакцинации во время беременности. Она необходима, чтобы мать не заболела, чтобы ребенок внутриутробно чувствовал себя нормально, чтобы не было надобности проводить кесарево, чтобы не было невынашивания беременности, преждевременных родов и так далее. Роддом, в котором мы сегодня находимся, уникальный, потому что здесь мультидисциплинарная бригада врачей, большая профессиональная команда. Это, можно сказать, университет ковида в "красной зоне". Некое режимное учреждение...

Чтобы трудиться с утра до утра в "красной зоне", требуется оптимизм. Иначе невозможно. И потому, что нам светит?

Лейла Адамян: Жить по принципу светофора. То есть красный - не иди. Желтый - подумай. Зеленый - свободен. Соблюдай все меры предохранения от дальнейшего заражения. Соблюдай правильный образ жизни, потому что факторы риска как будто притягивают эту болезнь. И снова о вакцинировании: 99,99 процента вакцинированных нормально рожают.

Ольга Конышева: Что нас ожидает? Ну, во-первых, рано или поздно все заканчивается: и войны заканчиваются миром, и пандемия заканчивается здоровьем...

И приходит другая инфекция...

Ольга Конышева: Не исключено. Но и против нее человек создаст вакцину. Все будет хорошо.

Ваш роддом рассчитан на 170 коек. Сколько сейчас в нем пациенток?

Валерий Вечорко: Несколько дней назад было 140. Сейчас поступивших становится меньше. Это положительная тенденция. В Москве наблюдается спад заболеваемости. Да, наступает осень... Мы готовы принять и больше пациенток. Мы открыты. Но надеемся все же, что спустя какое-то время нам не понадобятся ковидные больницы и ковидные роддома.