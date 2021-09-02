Зачем нужно начинать инвестировать в будущую пенсию прямо сейчас

О том, как человек может увеличить свой будущий доход после выхода на пенсию, "Российской газете" рассказал генеральный директор "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов:

- В современной рыночной экономике инвестиционный жизненный цикл человека делится на три этапа. Первый, 15-30 лет, самый активный возраст, где наилучшая инвестиция - вложения в собственное образование, карьеру и доли в компаниях.

Второй этап - это зрелость, 30-40 лет. Он приходится на накопление капитала в виде квартиры и другой недвижимости, начала страхования жизни (вам уже есть что терять) и формирования накоплений в акциях.

Третий этап начинается от 40 лет. В этом возрасте наиболее рационально вкладываться в образование детей, недвижимость под сдачу, в формирование финансовой подушки для себя и детей в иностранной валюте и частично с фиксированной доходностью.

Основное правило, которое считается аксиомой в развитых экономиках, - чем раньше начнете инвестировать, тем лучше. И инвестиции должны носить долгосрочных характер - от 20 лет и больше. Еще один прием - существенно наращивать свой портфель во время рецессий, которые наступают в экономике раз в 7 - 12 лет. В этот "плохой год" многие инвесторы распродают портфели для спасения своего основного бизнеса, и можно купить перспективные финансовые инструменты с существенным дисконтом.

При этом гражданам с любым ежемесячным доходом стоит задуматься о том, чтобы начать инвестировать в пенсию прямо сейчас. Ведь вы инвестируете в собственную финансовую подушку и семейный фонд на случай непредвиденных обстоятельств - болезни, необходимости помощи детям, потери работы.

Сбережения в негосударственном пенсионном фонде я бы рекомендовал только при наличии существенных льгот - если работодатель стимулирует пенсионные накопления, удваивая сумму вложений, например. Часть иностранных компаний на российском рынке практикуют такую долгосрочную поддержку сотрудников. Такими программами обязательно надо пользоваться. В остальных случаях сбережения в НПФ скорее всего будут "съедены" инфляцией и самими (зачастую крайне неэффективными) НПФ.

Куда еще можно инвестировать прямо сейчас? Я бы посмотрел на популярные франшизы. Фастфуд показывает устойчивый рост сейчас, и такие бизнесы являются "контрциклическими". При наступлении рецессии их показатели растут, поскольку потребители сдвигают потребление в более дешевые сегменты. Также на длинном горизонте (50 - 100 лет) вложения в недвижимость показывают рост, почти равный реальной инфляции. Несмотря на очевидно высокие цены на недвижимость сейчас, я бы выбирал квартиры в городах-столицах по всему миру в непосредственной близости от общественного транспорта (метро или транспортные узлы). Такие объекты всегда хорошо сдаются. На горизонте 2-3 лет привлекательно выглядят для покупки акции технологического сектора и других компаний, бизнес-модель которых приносит прибыль и позволяет выиграть в условиях выхода людей из пандемии. Хотя здесь ошибиться проще.

Какими бы ни были идеи привлекательными, самое главное - заводить привычку регулярно инвестировать часть своего дохода. И не тратить эти накопления до достижения пенсионного возраста. Есть хорошая поговорка умных инвесторов: "Свои накопления надо держать подальше, в том числе от самого себя".