Загадочный древний субзвездный объект замечен в окрестностях Земли

Международная команда ученых во главе с астрофизиками американского космического агентства NASA обнаружила древний объект, расположенный всего в 50 световых годах от Земли. Он классифицирован как холодный коричневый карлик, однако его характеристики настолько аномальны, что вызывают удивление у ученых.

Исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем рассказывает Sci News. Объект получил обозначение WISEA J153429.75-104303.3 (для краткости WISE 1534-1043). Он расположен примерно в 50 световых годах от нас в созвездии Весов. По меркам Вселенной, это совсем близко, как говорят астрономы - на "соседней улице".

Ученые классифицировали WISE 1534-1043 в качестве холодного коричневого карлика с очень малым содержанием металла. Поясним, что коричневые карлики - это субзвездные объекты, обладающие промежуточными физическими характеристиками между планетами и звездами.

С возрастом они остывают, и их яркость в разных длинах волн меняется. Сравнить это можно с металлами, которые меняют цвет от ярко-белого при максимальном нагревании до темно-красного при охлаждении. Анализ свечения объекта WISE 1534-1043 смутил астрономов, поскольку полученные в разных длинах волн данные явно не согласуются друг с другом. Одни данные ясно указывают на то, что этот объект является очень холодным. Но изученная на других волнах яркость говорит о том, что он должен обладать более высокой температурой, чем предполагается.

По словам доктора Дэви Кирпатрика из Калифорнийского технологического института, ведущего автора исследования, этот объект превзошел все ожидания исследовательской команды. Расчеты показали, что его возраст может составлять от 10 до 13 миллиардов лет, а это, по меньшей мере, вдвое больше среднего возраста других известных науке коричневых карликов.

Более того, такой возраст означает, что WISE 1534-1043 образовался на ранней стадии формирования Вселенной. Для сравнения, возраст нашей галактики Млечный Путь составляет около 13,6 миллиарда лет. К слову, тогда она имела совершенно иной химический состав, чем сейчас.

В рамках исследования астрономы наблюдали WISE 1534-1043 в инфракрасном диапазоне волн с помощью наземного телескопа в обсерватории Кека. Это помогло не только определить расстояние до объекта, но и рассчитать его скорость. Оказалось, что объект движется очень быстро - его скорость составляет около 800 тысяч км/ч.

Исследователи отмечают, что это намного быстрее средней скорости, типичной для всех других известных коричневых карликов. Объеснение данному феномену астрономы также видят в глубоком прошлом. Они предполагают, что WISE 1534-1043 во время своего очень длительного путешествия встречал некие массивные объекты, которые своим гравитационным воздействием придавали ему ускорение. Именно древнее происхождение и почтенный возраст, по мнению ученых, могут объяснить весьма странные для коричневых карликов свойства данного объекта.

Например, световой "отпечаток" WISE 1534-1043, который для каждого объекта является уникальным, может соответствовать профилю очень древнего коричневого карлика. Моделирование показало, что такое возможно, если коричневый карлик образовался в то время, когда его галактика была еще очень бедна углеродом. Это означает, что сейчас в химическом составе объекта должно быть очень мало метана, а именно на это указывают полученные данные.

"Было не очень удивительно найти столь древнего коричневого карлика, но было крайне неожиданно обнаружить его у нас на "заднем дворе", - говорит соавтор исследования доктор Федерико Марокко. - Мы ожидали, что такие старые коричневые карлики существуют, но мы также ожидали, что они будут невероятно редкими. Шанс найти один из них так близко к Солнечной системе был просто минимальным - возможно, это всего лишь удачное совпадение. Но это открытие может также говорить нам о том, что такие объекты встречаются чаще, чем мы думали".