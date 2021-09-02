Захарова оценила возможность признания Москвой властей в Афганистане

Говорить о том, готова ли Россия признать новые власти Афганистана, еще рано. Сначала в стране должно быть сформировано коалиционное правительство. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы выступаем за формирование в Афганистане инклюзивного коалиционного правительства с участием всех этнополитических сил страны, включая национальные меньшинства", - отметила Захарова. По ее словам, "вопрос официального признания властей станет актуальным после завершения данного процесса".

На Смоленской площади считают, что стихийная операция стран НАТО по уходу из Афганистана, где они действовали без одобрения ООН, может иметь "негативный эффект для благополучия всей страны на новом историческом этапе". "Убеждены, что именно западные страны... несут основную ответственность... за все, что оставлено в наследство Афганистану, движению талибов (запрещено в РФ как террористическое - прим. "РГ")", - отметила дипломат.