Захарова поиронизировала по поводу подаренной Зеленскому в США книги

Лучшим подарком для Владимира Зеленского, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, является книга, которую ему кручили в конгрессе США в ходе его визита за океан. Примечательно, что книга называется "Лёгкая черепно-мозговая травма". Причины выбора именно такого подарка украинскому президенту дарители не уточнили.

"Зеленскому в США подарили книгу под названием "Лёгкая черепно-мозговая травма", которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли её украинскому президенту члены конгресса​​​. - пошутила Захарова в своем Telegram-канале.. - Всё-таки книга - лучший подарок, как ни крути".

Днем ранее Зеленский провел встречу с американским президентом Джо Байденом, а впереди у него - переговоры с представителями американского бизнеса.