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02.09.2021 18:29
Рубрика: В мире

Захарова призвала ввести эмбарго на поставки оружия Украине

Текст: Марина Алешина

"Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

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Так она прокомментировала планы Вашингтона выделить Киеву дополнительную помощь на сумму до 60 миллионов долларов по линии Пентагона. На Смоленской площади убеждены, что тем самым США подогревают "агрессивные милитаристские настроения в Киеве".

"Это непосредственно и самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта (на Донбассе - прим. "РГ") и ведет к эскалации боевых действий", - подчеркнула дипломат. По ее словам, это все равно что предлагать сахар больному сахарным диабетом.

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