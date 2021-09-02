Захарова призвала ввести эмбарго на поставки оружия Украине

"Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Так она прокомментировала планы Вашингтона выделить Киеву дополнительную помощь на сумму до 60 миллионов долларов по линии Пентагона. На Смоленской площади убеждены, что тем самым США подогревают "агрессивные милитаристские настроения в Киеве".

"Это непосредственно и самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта (на Донбассе - прим. "РГ") и ведет к эскалации боевых действий", - подчеркнула дипломат. По ее словам, это все равно что предлагать сахар больному сахарным диабетом.