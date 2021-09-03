19-летний актер Мэттью Миндлер покончил с собой

19-летний американский актер кино и ТВ Мэттью Миндлер, объявленный пропавшим без вести и, далее, в конце августа, найденный мертвым в Пенсильвании, покончил с собой. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на окружного коронера.

Мать артиста, Моника, недоумевает по поводу причин, толкнувших ее сына на страшный шаг. По словам женщины Мэттью, прибывший в университет Миллерсвиля 19 августа, сразу там освоился, постоянно поддерживал с ней связь, "заводил друзей и собирался открыть при кампусе компьютерный клуб".

Мэттью дебютировал на экранах в 13636-й серии "мыльной оперы" "Как вращается мир". Так же он снялся в сиквеле хоррора с Александрой Даддарио "Злоумышленник" и комедии с Полом Раддом, Зои Дешанель и Элизабет Бэнкс "Мой придурочный брат".