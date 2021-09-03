Новости

Началась работа над сиквелом "Расплаты" с Беном Аффлеком 12:58
Видео: врач певицы МакSим впервые рассказал, как она вышла из комы 12:43
"Псов резервации" Тайки Вайтити продлили на второй сезон 12:36
Comedy Club начнет производить шоу для телеканала "Россия 1" 12:23
Вышел трейлер исторической драмы Кеннета Браны "Белфаст" 12:04

19-летний актер Мэттью Миндлер покончил с собой

Новости
    03.09.2021, 12:08
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/ thehill Фото: twitter.com/ thehill
Фото: twitter.com/ thehill

19-летний американский актер кино и ТВ Мэттью Миндлер, объявленный пропавшим без вести и, далее, в конце августа, найденный мертвым в Пенсильвании, покончил с собой. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на окружного коронера.

Мать артиста, Моника, недоумевает по поводу причин, толкнувших ее сына на страшный шаг. По словам женщины Мэттью, прибывший в университет Миллерсвиля 19 августа, сразу там освоился, постоянно поддерживал с ней связь, "заводил друзей и собирался открыть при кампусе компьютерный клуб".

Мэттью дебютировал на экранах в 13636-й серии "мыльной оперы" "Как вращается мир". Так же он снялся в сиквеле хоррора с Александрой Даддарио "Злоумышленник" и комедии с Полом Раддом, Зои Дешанель и Элизабет Бэнкс "Мой придурочный брат".

Новости

Стало известно имя нового ведущего "Битвы экстрасенсов" 11:40
Началась работа над вторым сезоном "Варваров" 11:32
Михаил Шуфутинский рассказал о своих чувствах к песне "3 сентября" 11:20
Трейлер: Стивен Грэм играет пациента с деменцией в пандемийной драме 10:50
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
В Сети появилась очередная батальная сцена из "Дюны" 02.09.2021
Тимоти Шаламе сравнил "Дюну" с "Гарри Поттером" 02.09.2021
В Сети появился новый фрагмент "Дюны" Дени Вильнева 02.09.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Disney закрывает сериал "Мандалорец" 02.09.2021
Вышел трейлер южнокорейского сериала Netflix "Игра в кальмара" 02.09.2021
Вышел трейлер сериала "Мэр Кингстауна" с Джереми Реннером 02.09.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ mesunnysingh
Индийский актер и модель Сидхарт Шукла умер в 40 лет 02.09.2021
От COVID умер музыкант Адальберто Альварес 02.09.2021
Умер автор сиртаки Микис Теодоракис 02.09.2021