Андрей Фурсенко рассказал, каким будет образование в будущем

Как будут выглядеть школы и вузы через 5-10 лет? Такой вопрос задали во время марафона "Новое знание" помощнику президента РФ Андрею Фурсенко.

- В будущем в образовании все больше будет использоваться индивидуальный подход, - ответил Фурсенко. - Кроме того, сегодня очень много ключевых вопросов решается на стыке разных знаний, например, на стыке гуманитарных и естественно-научных направлений. Это тоже - примета будущего.

Также Андрей Фурсенко считает, что образование станет более гибким.

- Будет больше гибкости в образовании, границы между уровнями образования уже сейчас размываются. Сегодня многие школьники делают то, что не получается у студентов, - подчеркнул помощник президента. - И хотя какие-то условные блоки останутся, гибкий переход между уровнями образования станет его характеристикой уже через 5-10 лет. Это касается не только России, но и всего мира.

Как отметил Фурсенко, образование было и всегда остается одним из ключевых инструментов передачи культурного кода от поколения к поколению. "Мы должны понимать наших родителей, а для этого должны понимать, как они учились. И желательно, чтобы они понимали, чему сегодня учат нас", - сказал Андрей Фурсенко.