Ассортимент классической обуви в магазине Fineshoes за год увеличился в два раза

Новости

Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона 09:59
Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов 09:47
Собянин подал заявление на участие в электронном голосовании на выборах 17-19 сентября 09:44
Минск привлек к охране границ с ЕС дополнительные силы 09:43
Путин назвал отличительную черту дальневосточников 09:40
На Сахалине отреставрировали выброшенный памятник Гагарину 09:36
Москвичей ждет похолодание до +15 градусов и дожди 09:34
Россиянам напомнили о штрафах за хранение консервации в подвалах домов 09:33
Путин поддержал увеличение налоговой льготы для дальневосточных авиакомпаний 09:01
Россияне преодолели отметку в 100 медалей на Паралимпиаде в Токио 08:52
РФ и Вьетнам обсудили вопросы военно-технического сотрудничества 08:26
Путин поддержал идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо в ДФО 08:19
МИД: Механизмы СБ ООН игнорируются западными странами 07:44
Путин прокомментировал возможность докапитализации "Авроры" 07:36
Фомин из-за травмы покинул расположение сборной России 07:34
Путин предложил отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса 07:21
Путин назвал ВЭФ полезной площадкой для власти и бизнеса 07:08
В США ракета Alpha взорвалась сразу после запуска 07:00
Николаев: 97 процентов лесных пожаров в Якутии возникли из-за сухих гроз 07:00
"Росатом" представил на ВЭФ проект Большого Северного морского пути 06:33
На Дальнем Востоке построят новый город с населением в 300 тысяч человек 06:28
Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России 06:02
На Дальнем Востоке появится Фонд технологических инвестиций 05:31
Глава Якутии рассказал о борьбе с природными пожарами и таянием вечной мерзлоты 05:30
Видео мартышки с маской напомнило о важности антиковидных мер 05:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В этом есть Шарм: репортер "РГ" одним из первых россиян слетал в Египет
В этом есть Шарм: репортер "РГ" одним из первых россиян слетал в Египет
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
03.09.2021 10:00

Ассортимент классической обуви в магазине Fineshoes за год увеличился в два раза

Фото: Fineshoes.ru Фото: Fineshoes.ru
Фото: Fineshoes.ru

Российский магазин Fineshoes был основан в 2018 году и может похвастать весьма редкой специализацией. В нём можно купить самую разную классическую мужскую обувь - от максимально формальных туфель для ношения со смокингом до неофициальных на вид ботинок, сшитых из толстой фактурной кожи. Все эти модели, однако, объединяют важные особенности: высокое качество и традиционные технологии производства. Так, почти все представленные в магазине Fineshoes туфли и ботинки не только проклеены, но и прошиты, причём в большинстве случаев соединение верха и подошвы осуществляется с помощью двух швов.

Поскольку продажи такого рода обуви оказались очень хорошими, основатели магазина Fineshoes решили расширить ассортимент. За прошедший год он увеличился примерно в два раза, и это не предел: нынешней осенью планируется дальнейшее наращивание ассортимента. Уже сегодня Fineshoes предлагает классическую обувь множества разных моделей и цветов, причём речь идёт о продукции исключительно от английских и испанских марок. Более того, очень многие туфли и ботинки изготовлены именно в Испании и Англии, что уже давно является редкостью.

В настоящее время в магазине Fineshoes доступна обувь от 12 брендов, но главный акцент сделан на марки Berwick и Loake. Как говорят основатели Fineshoes, обувь Berwick отличается экстраординарным соотношением цены и качества, и поэтому неудивительно, что она пользуется самым высоким спросом. Когда магазин только начинал работу, в его ассортименте были лишь 20 моделей Berwick , а сейчас их уже более 200. За один лишь последний год их количество увеличилось в 2 раза. Такой обширный ассортимент позволяет покупателям подбирать модели в полном соответствии со своими потребностями и вкусами.

Как полагают основатели магазина Fineshoes, достичь успешных продаж удалось благодаря продуманному подбору и развитию ассортимента, умеренным наценкам, грамотной стратегии продвижения и сотрудничеству с марками, предлагающими оптимальный баланс цены, уровня и качества. Отличительными чертами магазина являются профессиональные фотографии обуви, подробные таблицы характеристик, большие и детальные описания многих моделей, а также огромное количество статей о классической обуви - среди них есть как материалы технического характера, так и рассказы о брендах, различного рода рекомендации и руководства (например, о том, какую одежду и аксессуары лучше всего носить с теми или иными туфлями). Количество статей сильно выросло за три года существования магазина, и сейчас их более 600!

В ближайших планах Fineshoes - планомерное наращивание ассортимента, начало сотрудничества с другими заслуживающими внимания марками, дальнейшее наполнение и продвижение собственного блога. Другими словами, ничего необычного - только динамичное эволюционное развитие, которое, как надеются основатели фирмы, в конечном итоге принесёт пользу всем любителям качественной классической обуви.

Пресс-релиз предоставлен магазином Fineshoes.ru

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
На Дальнем Востоке построят новый город с населением в 300 тысяч человек
Греф назвал основные риски "зеленого" перехода для России
Глава Роспотребнадзора Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах
В США ракета Alpha взорвалась сразу после запуска