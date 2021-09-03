Ассортимент классической обуви в магазине Fineshoes за год увеличился в два раза

Российский магазин Fineshoes был основан в 2018 году и может похвастать весьма редкой специализацией. В нём можно купить самую разную классическую мужскую обувь - от максимально формальных туфель для ношения со смокингом до неофициальных на вид ботинок, сшитых из толстой фактурной кожи. Все эти модели, однако, объединяют важные особенности: высокое качество и традиционные технологии производства. Так, почти все представленные в магазине Fineshoes туфли и ботинки не только проклеены, но и прошиты, причём в большинстве случаев соединение верха и подошвы осуществляется с помощью двух швов.

Поскольку продажи такого рода обуви оказались очень хорошими, основатели магазина Fineshoes решили расширить ассортимент. За прошедший год он увеличился примерно в два раза, и это не предел: нынешней осенью планируется дальнейшее наращивание ассортимента. Уже сегодня Fineshoes предлагает классическую обувь множества разных моделей и цветов, причём речь идёт о продукции исключительно от английских и испанских марок. Более того, очень многие туфли и ботинки изготовлены именно в Испании и Англии, что уже давно является редкостью.

В настоящее время в магазине Fineshoes доступна обувь от 12 брендов, но главный акцент сделан на марки Berwick и Loake. Как говорят основатели Fineshoes, обувь Berwick отличается экстраординарным соотношением цены и качества, и поэтому неудивительно, что она пользуется самым высоким спросом. Когда магазин только начинал работу, в его ассортименте были лишь 20 моделей Berwick , а сейчас их уже более 200. За один лишь последний год их количество увеличилось в 2 раза. Такой обширный ассортимент позволяет покупателям подбирать модели в полном соответствии со своими потребностями и вкусами.

Как полагают основатели магазина Fineshoes, достичь успешных продаж удалось благодаря продуманному подбору и развитию ассортимента, умеренным наценкам, грамотной стратегии продвижения и сотрудничеству с марками, предлагающими оптимальный баланс цены, уровня и качества. Отличительными чертами магазина являются профессиональные фотографии обуви, подробные таблицы характеристик, большие и детальные описания многих моделей, а также огромное количество статей о классической обуви - среди них есть как материалы технического характера, так и рассказы о брендах, различного рода рекомендации и руководства (например, о том, какую одежду и аксессуары лучше всего носить с теми или иными туфлями). Количество статей сильно выросло за три года существования магазина, и сейчас их более 600!

В ближайших планах Fineshoes - планомерное наращивание ассортимента, начало сотрудничества с другими заслуживающими внимания марками, дальнейшее наполнение и продвижение собственного блога. Другими словами, ничего необычного - только динамичное эволюционное развитие, которое, как надеются основатели фирмы, в конечном итоге принесёт пользу всем любителям качественной классической обуви.

Пресс-релиз предоставлен магазином Fineshoes.ru