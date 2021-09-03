Байден рассекретит часть документов по теракту 11 сентября 2001 года

Президент США Джозеф Байден подписал указ касательно проведения обзора отдельных правительственных документов, имеющих отношение к теракту 11 сентября 2001 года в Америке. Возможно, что некоторые из попавших в обзор документов будут рассекречены, об этом заявила пресс-служба администрации президента США 3 сентября.

Согласно заявлению, накопленная в ходе расследования информация теперь "должна быть раскрыта, за исключением тех случаев, когда существуют наиболее весомые из возможных причин, которые говорят в пользу обратного".

Документы, которые можно будет рассекретить, должны быть обнародованы в течение полугода после принятия властями США соответствующего решения.