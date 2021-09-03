Биометрию внедрят на общественном транспорте к 2024 году

К 2024 году в России повсеместно внедрят биометрию на общественном транспорте. Речь идет об автобусах, самолетах и поездах. Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках марафона "Новое знание" на Восточном экономическом форуме.

"Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы", - цитирует министра ТАСС.

Биометрия предполагает возможность идентифицировать человека и позволять ему расплачиваться за услуги, не прибегая к "традиционным" документам вроде паспорта.