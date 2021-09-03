Буцкая: Станция "Перово" вновь стала сама собой - теперь и на табличках с названием

По просьбе москвичей железнодорожной станции "Перово" вернули ее привычное название. На платформах появились соответствующие вывески, а в поездах опять объявляют ее под прежним именем.

Люди добивались возвращения станции "Перово" исторического названия с марта этого года после того, как ее переименовали в "Чухлинку".

Жители района Перово болезненно восприняли переименование своей железнодорожной станции в "Чухлинку". Это путало пассажиров и многие люди расценили смену названия как посягательство на историческую память. Но хождения инициативной группы по инстанциям не принесло результатов. Руководство Московской Железной Дороги посчитало проблему не важной. Тогда жители обратились в приемную общероссийской общественной организации "Совет Матерей", где перовчане поддержку нашли.

- Здесь выросло не одно поколение москвичей, для них всегда эта станция была "Перово". Со сменой названия они потеряли часть истории своих семей. Их стремление сохранить память очень понятно, и мы не смогли остаться в стороне, - пояснила лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая.

За возвращение названия волонтеры собрали 6 тысяч подписей, которые вместе с обращением "Совета Матерей" направили в Департамент транспорта столицы. Там прислушались к мнению москвичей и рекомендовали руководству Московской железной дороги обратить внимание на проблему. Сегодня на платформе висит привычная жителям табличка "Перово", это же название упоминают по громкой связи в электричках.

- Отличный пример работы гражданского общества. Жители Перово не захотели жить в Чухлинке и добились своего. А главное, отстояли историческую память своих предков, - прокомментировал победу перовчан и "Совета Матерей" архитектор Михаил Громыко.