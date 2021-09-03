ЦИК: На онлайн-голосование записались более 1,7 млн россиян

Центризбирком огласил на заседании в пятницу последние данные по заявкам на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). На утро 3 сентября обработано 1 742 435 обращений из всех семи регионов, которые будут использовать этот формат 17-19 сентября.

В том числе:

- Москва - 1 301 500;

- Севастополь - 14 762;

- Курская область - 35 907;

- Мурманская область - 32 016;

- Нижегородская область - 80 179;

- Ростовская область - 219 846;

- Ярославская область - 58 225.

Зампред ЦИК Николай Булаев напомнил, что 7-9 сентября состоится пробное онлайн-голосование во всех перечисленных регионах. В нем смогут принять участие все, кто подал заявления на ДЭГ. Булаев уточнил, что в ходе тренировки пройдет голосование на всех выборах, которые назначены 19 сентября на данной территории.

Он также сообщил, что подано более 1,3 млн заявок на голосование по месту пребывания через систему "Мобильный избиратель", больше всего - 1 069 153 - через портал госуслуг. Сейчас записаться на голосование на удобном участке можно также через МФЦ и территориальные избирательные комиссии. С 8 сентября откроются участковые избиркомы, в ЦИКе ожидают роста заявлений на голосование по месту пребывания "за счет перемещения в том числе и членов УИК".