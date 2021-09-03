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03.09.2021 22:14
Рубрика: Общество

Доктор Мясников рассказал о диете для профилактики рака

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каждый пятый случай рака провоцирует неправильное питание. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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По его словам, для профилактики рака нужно отказаться от продуктов, которые могут спровоцировать ожирение и повышение уровня инсулина в крови.

В первую очередь, следует сократить потребление всего белого. Это хлеб, макароны, рис, сахар и соль. Во-вторых, нужно исключить алкоголь, который даже в ограниченных количествах повышает риск развития рака груди и кишечника.

При уже диагностированной онкологии Мясников рекомендовал меньше есть мяса, отдать предпочтение овощам и фруктам, оставить в рационе бобовые, чеснок, рыбу, зеленый чай.

Врач обратил внимание, что больным раком следует избегать переедания и резкой потери веса.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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