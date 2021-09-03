Джабаров: Гарантии Японии о неразмещении ракет США должны быть зафиксированы

Без письменно зафиксированных гарантий со стороны официального Токио о неразмещении американских ракетных систем у мирного российско-японского договора не будет перспектив, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

О том, что в ситуации с мирным договором необходимо учитывать существующие реалии и иметь гарантии неразмещения ракетных систем США вблизи российских границ, на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

"Эти гарантии должны быть зафиксированы письменно, в мирном договоре, иначе у его заключения нет никаких перспектив", - сказал Джабаров РИА Новости, комментируя высказывание главы государства.

Он напомнил, что, еще когда несколько лет назад шла активная работа над договором, японская сторона отказывалась давать такие гарантии. "Они говорили, что находятся под американским "зонтиком" и менять ничего не будут. Президент России сегодня дал им еще одну возможность подумать", - добавил сенатор.

Главным препятствием на пути заключения мирного договора между Россией и Японией остается вопрос о принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. При этом в Москве не раз подчеркивали, что Токио прежде всего должен признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.