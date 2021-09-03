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03.09.2021 04:20
Рубрика: Легковые авто

Эксперты предупредили об угрозе нехватки автозапчастей в России

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ближайшее время на российском рынке может образоваться нехватка и увеличение сроков доставки популярных автомобильных запчастей и материалов для технического обслуживания транспортных средств. Об этом заявили специалисты маркетплейса Autodoc.ru.

Фото: Istock
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По оценкам экспертов, на складах ведущих импортеров и дистрибьютеров автомобильных запчастей в России, откуда потом детали поступают в розницу, существенно сокращаются запасы. В среднем, если раньше на складах хранился запас из 100 тысяч запчастей, то сейчас этот показатель сократился до отметки в 50 тысяч и продолжает снижаться.

Особенно это касается ходовых деталей, которые пользуются устойчивым спросом: тормозные колодки и диски, рычаги передней подвески, рулевые рейки, популярные кузовные детали, запчасти и расходные материалы для обслуживания двигателей. Кроме того, снижаются запасы запчастей, связанные с автомобильной электроникой, которые все сложнее пополнять из-за продолжающегося дефицита микросхем.

По прогнозам, нехватка названных деталей может стать ощутимой уже в середине этой осени: к концу сентября - началу октября.

По словам президента Autodoc.ru Владислава Соловьева, уже сейчас ощущается нехватка поставок тормозных колодок для таких марок, как BMW, Land Rover и ряда других премиальных автомобильных марок. На некоторые запчасти срок заказов уже достигает от двух до шести недель.

Фото: Владимир Аносов
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"В этих условиях смогут оказаться в выгодном положении те игроки рынка, которые правильно работают с запасами автомобильных запчастей и смогут правильно спрогнозировать возможные перебои с поставками наиболее востребованных деталей", - отметил Соловьев.

Сейчас ежегодный объем продаж автозапчастей в России составляет 1,4 триллиона рублей для легковых автомобилей, 0,45 триллиона рублей - для грузовиков.