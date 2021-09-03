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03.09.2021 12:48
Рубрика: Власть

ЕР внесла поправки о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

Текст: Татьяна Замахина
Родители смогут бесплатно получить спальное место и питание в больнице, куда госпитализированы их дети-инвалиды. Это предполагает законопроект, который внесли в Госдуму парламентарии от партии "Единая Россия".

Инициаторами выступили первый зампред Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, глава думской фракции партии Сергей Неверов, а также депутаты Госдумы и сенаторы от ЕР.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Как объяснил Андрей Турчак, которого цитирует пресс-служба партии, детям-инвалидам периодически приходится проходить курсовое лечение в больницах, но не у всех их родителей есть возможность в это же время оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице.

По словам сенатора, авторы предлагают признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для того, чтобы родитель или иной законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.

Сергей Неверов в свою очередь уточнил, что поправки были разработаны во исполнение поручения председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. Он пояснил, что пока что бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет. А в остальных случаях предоставление спального места и питания для взрослого зависит от субъективного решения работников больницы.

Надо учитывать, что дети-инвалиды, добавил Неверов, в большинстве случаев требуют постоянной помощи и сопровождения родителей. Принятие поправок будет соответствовать духу России как социального государства, отметил их соавтор, первый замглавы фракции единороссов Андрей Исаев.

Авторы рассчитывают на принятие документа в ближайшее время.

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