Фальков: В России должно появиться 50-70 университетов мирового класса

Если число сильных вузов мирового класса увеличится в России до 50-70, проблема избытка медалистов и олимпиадников в ведущих вузах будет решена. Об этом заявил в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Эта ситуация не уникальная для данного года. Мы ее наблюдаем уже на протяжении нескольких лет, - сказал он в интервью на телеканале "Россия-1", комментируя ситуацию этого года, когда многие олимпиадники не смогли поступить в вузы. - Качественное, хорошее образование сконцентрировано у нас в небольшом количестве вузов. Чтобы принципиально изменить ситуацию, нам надо иметь 50-70 университетов в стране, которые бы давали достойное образование мирового класса. Тогда будет равномерное распределение всех, кто хотел бы поступить, и не будет гиперконцентрации в Москве, как сегодня".

По словам Фалькова, министерство выступает за увеличение количества олимпиад, которые дают школьникам возможность поступить в вузы без экзаменов.

"За последние три года число олимпиадников выросло, - сообщил министр. - Но "правила игры" в олимпиадном движении устанавливались 13 лет назад".

Министерство не собирается кардинально менять эти правила, но изменения нужны и они будут обсуждаться с ректорами вузов.