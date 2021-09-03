ФФОМС сократит расходы на изготовление бумажных медицинских полисов

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования планирует сократить расходы на изготовление бумажных полисов ОМС, следует из проекта бюджета ведомства на 2022-2024 годы. Документ проходит общественное обсуждение.

В нем отмечается, что ежегодно эти расходы будут уменьшаться в среднем на 10%. Это связано с внедрением электронного медицинского полиса, в перспективе он полностью заменит бумажный. Так, в 2022 году на изготовление бумажных медицинских полисов ФФОМС планирует потратить - 1,26 млрд рублей, в 2023 году - 1,1 млрд рублей, в 2024 году - 1,0 млрд рублей.

Ранее в правительстве утвердили правила работы новой информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), в которой будет создан электронный реестр застрахованных лиц. По сути, сведения о человеке, занесенные в реестр, и будут считаться электронным медицинским полисом.