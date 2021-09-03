Генеральный директор ООО "Холдинговая компания Интеррос" Сергей Батехин: Государство создало условия для частных инвестиций на Дальнем Востоке

В присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева подписи под документом поставили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Олегович Чекунков и генеральный директор ООО "Холдинговая компания Интеррос" Сергей Леонидович Батехин.

После церемонии Алексей Чекунков обратился по видеосвязи к заместителю председателя правительства РФ Юрию Трутневу:

- Уважаемый Юрий Петрович, докладываю: только что подписали соглашение с группой "Интеррос" о запуске крупнейшего на Дальнем Востоке венчурного фонда объемом 10 миллиардов рублей, о чем мы вчера с вами докладывали президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. Начинаем работу.

Юрий Трутнев выступил с ответным обращением:

- Поздравляю вас с подписанием соглашения. Считаю эту работу очень важной. Мы докладывали вчера президенту России о том, что у нас по всем направлениям на Дальнем Востоке идет развитие. Темпы роста инвестиций существенно превышают среднероссийский уровень, но развитие высоких технологий - это та задача, которую нам предстоит с вами решить. И создание венчурного фонда с частным капиталом для нас имеет принципиальное значение.

Мы с вами, с компанией "Интеррос", вместе обязаны разработать прозрачный, эффективный механизм предоставления поддержки высокотехнологичным проектам. Мы обязаны разработать такую модельную ситуацию, которая будет работать, привлекать инвестиции и развиваться. Уверен в том, что это поможет развитию высоких технологий, развитию нашей страны. Спасибо вам большое. Желаю успехов!

Представители СМИ попросили рассказать о соглашении.

Сергей Батехин, генеральный директор ООО "Холдинговая компания Интеррос":

- Для нас это большое событие. Это первый частный фонд такого размера здесь, на Дальнем Востоке. Компания "Интеррос" известна своими большими инвестиционными проектами, поэтому опыт имеется. Размер фонда объявлен - 10 миллиардов рублей, и в течение пяти лет компания "Интеррос" планирует инвестировать в стартапы в регионе с тем, чтобы поддержать молодых специалистов, ученых - это позволит им развивать здесь, на Дальнем Востоке, их бизнес.

Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики:

- Дальний Восток для многих людей ассоциируется с лесом, рыбой, природными ресурсами. Но кроме этого здесь живут более восьми миллионов человек, и есть очаги инноваций мирового уровня. В Дальневосточном федеральном университете, где мы с вами находимся, проводят научные исследования и разработки, которые представляют интерес для ведущих корпораций мира на уровне нано-технологий, в сфере робототехники, эффективной энергии. По указу президента России создан инновационный научно-технологический центр, опирающийся на отрасли, которые уже развиты в регионе, но при этом концентрируются на их высокотехнологичных переделах. Соответственно, мы рождаем синергии. В Хабаровске, в Якутске работают программисты мирового уровня, которые продают свою продукцию по всему миру. Это продукция интеллектуального труда, и, честно говоря, неважно производишь ее в Москве, в Силиконовой долине или на Дальнем востоке.

И компания "Интеррос", как холдинг с опытом глобальной работы, холдинг, главным активом которого является глобальная компания-лидер в своем секторе рынка, запускает этот фонд в кооперации с инновационным научно-технологическим центром и при поддержке нашего Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, при личном кураторстве и глубоком детальном вовлечении Юрия Петровича Трутнева, чтобы те заделы в технологиях, которые здесь есть, вырастали в серьезные успешные международные бизнесы.

Будем стремиться этот опыт расширять. Будем стремиться эти инвестиции проводить не только на Дальнем Востоке, но и в Арктике, и будем докладывать о прогрессе этой работы на следующем Восточном экономическом форуме.

Сергей Батехин, генеральный директор ООО "Холдинговая компания Интеррос":

- Особенно хотелось бы отметить роль и те усилия, которые государство приложило к созданию условий для прихода частного бизнеса в регион. Здесь уже активно работает фонд развития высоких технологий, который финансируется государством, и частный бизнес оценил условия, которые здесь созданы, и сделал вывод, что настал тот момент, когда частный капитал может и должен прийти в регион. И вот эта синергия, сотрудничество позволили нашей компании принять это важное решение об инвестиции 10 миллиардов рублей в стартапы на Дальнем Востоке.