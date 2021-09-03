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03.09.2021 23:04
Рубрика: В мире

Группа афганских женщин провела акцию протеста в Кабуле

Текст: Максим Макарычев

Группа афганских активисток в пятницу организовала небольшую акцию протеста в контролируемом "Талибаном" (группировка запрещена в РФ) Кабуле.

Фото: Wakil KOHSAR / AFP
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Несмотря на риск, группа под названием "Сеть участия женщин в политической жизни" прошла маршем на улице перед министерством финансов Афганистана, скандируя лозунги и держа плакаты, требующие участия женщин в афганском правительстве и призывая к принятию конституционного закона о гарантиях их прав, сообщает CNN.

Мероприятие было относительно небольшим по численности: на видео, которое группа транслировала в прямом эфире, было видно всего несколько десятков демонстрантов. Однако, как отмечают наблюдатели, оно стало, по сути, первым публичным вызовом в афганской столице правлению "Талибана". Талибы уже дали понять, что работающие женщины должны оставаться дома, а в некоторых случаях они приказывали женщинам покинуть свои рабочие места. Аналогичная акция прошла в среду в западном афганском городе Герат. Женщины, участвовавшие в этой акции, держали большой плакат с надписью: "Ни одно правительство не может существовать долго без поддержки женщин. Наши требования: право на образование и право на работу во всех сферах".

Лидеры "Талибана" публично настаивают на том, что женщины будут играть видную роль в обществе и иметь доступ к образованию. Однако установки группировки о приверженности их интерпретации исламских ценностей подогревают опасения, что в Афганистане произойдет возврат к жесткой политике правления "Талибана" два десятилетия назад, когда женщины практически исчезли из общественной жизни.

Многие афганские женщины уже остаются дома из-за опасений за свою безопасность, а некоторые семьи покупают сплошные паранджи для родственниц. Протесты проходят на фоне повышенных опасений по поводу безопасности при правлении талибов. Известная афганская активистка заявила, что не принимала участие в демонстрации в Герате из-за поступившей ей прямой угрозы, опасаясь, что даже проявление интереса к подобной акции может подвергнуть ее репрессиям.

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