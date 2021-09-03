"Я календарь переверну". Лучшие мемы про третье сентября и Шуфутинского

Третье сентября - особенный в России день. Он стал таким благодаря песне Михаила Шуфутинского, которая, как можно догадаться, называется "Третье сентября".
Сложно сказать, что именно стало причиной народной любви к этой композиции, но какие-то душевные струны определенно были задеты, иначе бы столько людей не писали, как было все у них всерьез второго сентября. Так или иначе, третье сентября стало еще одним днем для добрых и в большинстве своем смешных мемов.
За годы празднования мемы с упоминанием памятной даты, самого музыканта и горящих костров рябин многим надоели, а кто-то уже банит друзей за фотографии человека в шляпе. Но классику нужно чтить, на то она и классика. Поэтому мы публикуем подборку лучших фото, видео и коллажей на тему третьего сентября.
Как и любой праздник, третье сентября начинается с приготовлений.
Поздравляю всех с Международным днём Шуфутинского! Переворачиваем! 📆#3сентября #Календарь pic.twitter.com/JKPfzvFcbW— Александр Пашков (@AlexPashkov) September 2, 2021
Вижу ребят, вижу. #3сентября pic.twitter.com/83jWfBzcQ6— Old Soul (@SoulWardzarback) September 2, 2021
Во флешмобе может участвовать и сам Шуфутинский.
Переворачиваем, не задерживаем очередь #3сентября pic.twitter.com/yBvS2j0RAN— Елена Чемезова (@ElenaChemezova) September 3, 2021
Расходимся, ничего лучше мы уже сегодня не увидим#3сентября pic.twitter.com/3MCw4D2uLm— Ao Kotoro (@Aoi_Kotoro) September 3, 2021
Лучше этого вы всё равно ничего не увидите #3сентября pic.twitter.com/vtCHyqgnDw— Alexander (@upriton1) September 2, 2021
Не обходится и без переворачивания календарей.
Ну что ж, сегодня #3сентября , время перевернуть календарь pic.twitter.com/BTu0t7wPGZ— Костя (@galushkinsky) September 3, 2021
Всех с днём перевёрнутых календарей✌️#3сентября pic.twitter.com/GvuZ2Jm1B8— олежон (@holy_candelabr) September 3, 2021
А вы уже перевернули календарь? Потому что сегодня день когда горят костры рябин.... #3сентября pic.twitter.com/kQW8Zgeqyx— Слава (ex Baron Elvis) (@Baron_Elvis) September 3, 2021
Да будет Шуфутинов День!🍁🗓 Дружно переворачиваем Календарь! #3сентября pic.twitter.com/vKS4kwWLoW— Ириска твоего сердца (@SarcasticPoison) September 2, 2021
А костры рябин горят уже буквально.
Так у нас тут 3 сентября! Проснулся и сразу жечь костры рябин #3сентября pic.twitter.com/bfcoi2U3mS— Kir Sukhov (@KirillSukhov) September 3, 2021
- отрицание— марионетка паслёновых (@brovetta) September 3, 2021
- гнев
- торг
- депрессия
- #3сентября
И приятно, что старые мемы встречаются с новыми и порождают еще более новые.
Доброе #3сентября утро pic.twitter.com/MLM34zeYhP— Я календарь переверну (@vitischeg) September 3, 2021
извините :) #рыбов #3сентября pic.twitter.com/75Tqf2u0uq— Macron (@Macron13) September 3, 2021