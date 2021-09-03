"Я календарь переверну". Лучшие мемы про третье сентября и Шуфутинского

Третье сентября - особенный в России день. Он стал таким благодаря песне Михаила Шуфутинского, которая, как можно догадаться, называется "Третье сентября".

Сложно сказать, что именно стало причиной народной любви к этой композиции, но какие-то душевные струны определенно были задеты, иначе бы столько людей не писали, как было все у них всерьез второго сентября. Так или иначе, третье сентября стало еще одним днем для добрых и в большинстве своем смешных мемов.

За годы празднования мемы с упоминанием памятной даты, самого музыканта и горящих костров рябин многим надоели, а кто-то уже банит друзей за фотографии человека в шляпе. Но классику нужно чтить, на то она и классика. Поэтому мы публикуем подборку лучших фото, видео и коллажей на тему третьего сентября.

Как и любой праздник, третье сентября начинается с приготовлений.

Во флешмобе может участвовать и сам Шуфутинский.

Расходимся, ничего лучше мы уже сегодня не увидим#3сентября pic.twitter.com/3MCw4D2uLm — Ao Kotoro (@Aoi_Kotoro) September 3, 2021

Лучше этого вы всё равно ничего не увидите #3сентября pic.twitter.com/vtCHyqgnDw — Alexander (@upriton1) September 2, 2021

Не обходится и без переворачивания календарей.

А вы уже перевернули календарь? Потому что сегодня день когда горят костры рябин.... #3сентября pic.twitter.com/kQW8Zgeqyx — Слава (ex Baron Elvis) (@Baron_Elvis) September 3, 2021

Да будет Шуфутинов День!🍁🗓 Дружно переворачиваем Календарь! #3сентября pic.twitter.com/vKS4kwWLoW — Ириска твоего сердца (@SarcasticPoison) September 2, 2021

А костры рябин горят уже буквально.

Так у нас тут 3 сентября! Проснулся и сразу жечь костры рябин #3сентября pic.twitter.com/bfcoi2U3mS — Kir Sukhov  (@KirillSukhov) September 3, 2021

- отрицание

- гнев

- торг

- депрессия

- #3сентября — марионетка паслёновых (@brovetta) September 3, 2021

И приятно, что старые мемы встречаются с новыми и порождают еще более новые.