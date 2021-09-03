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"Я календарь переверну". Лучшие мемы про третье сентября и Шуфутинского

Текст:   Антон Благовещенский
03.09.2021,  
12:54
Фото: Twitter Фото: Twitter
Фото: Twitter

Третье сентября - особенный в России день. Он стал таким благодаря песне Михаила Шуфутинского, которая, как можно догадаться, называется "Третье сентября".

Сложно сказать, что именно стало причиной народной любви к этой композиции, но какие-то душевные струны определенно были задеты, иначе бы столько людей не писали, как было все у них всерьез второго сентября. Так или иначе, третье сентября стало еще одним днем для добрых и в большинстве своем смешных мемов.

За годы празднования мемы с упоминанием памятной даты, самого музыканта и горящих костров рябин многим надоели, а кто-то уже банит друзей за фотографии человека в шляпе. Но классику нужно чтить, на то она и классика. Поэтому мы публикуем подборку лучших фото, видео и коллажей на тему третьего сентября.

Как и любой праздник, третье сентября начинается с приготовлений.

Во флешмобе может участвовать и сам Шуфутинский.

Не обходится и без переворачивания календарей.

А костры рябин горят уже буквально.

И приятно, что старые мемы встречаются с новыми и порождают еще более новые.

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