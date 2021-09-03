Иностранные туристы смогут оформлять многократные визы

Правительство увеличило срок обыкновенных туристических виз для иностранцев и разрешило им оформлять многократный вид документа. Необходимые изменения в нормативные акты утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Однократная и двукратная визы будут действительны на протяжении трех месяцев. До сих пор это был один месяц. Кроме того, вводится многократный вид такой визы со сроком действия до полугода.

Для получения обыкновенной туристической визы иностранному гражданину необходимо представить подтверждение о приеме туроператором или - это вводится впервые - подтверждение о брони в гостинице.