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03.09.2021 18:22
Рубрика: Экономика

Иностранные туристы смогут оформлять многократные визы

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство увеличило срок обыкновенных туристических виз для иностранцев и разрешило им оформлять многократный вид документа. Необходимые изменения в нормативные акты утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Однократная и двукратная визы будут действительны на протяжении трех месяцев. До сих пор это был один месяц. Кроме того, вводится многократный вид такой визы со сроком действия до полугода.

Для получения обыкновенной туристической визы иностранному гражданину необходимо представить подтверждение о приеме туроператором или - это вводится впервые - подтверждение о брони в гостинице.

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