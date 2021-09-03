"Интеррос" намерен развивать высокотехнологичные компании на Дальнем Востоке

Холдинг "Интеррос" создает венчурный фонд, работа которого будет направлена на развитие инноваций на Дальнем Востоке.

Соответствующее соглашение подписали на площадке Восточного экономического форума генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В течение ближайших пяти лет компания Владимира Потанина инвестирует в проекты фонда 10 миллиардов рублей.

Ключевой задачей венчурного фонда "Восход" станет развитие высокотехнологичных компаний на Дальнем Востоке для решения индустриальных задач не только региона, но и России и мира в целом. По словам генерального директора "Интерроса" Батехина, первые деньги планируется вложить уже в этом году, а сам фонд будет стимулировать возникновение и развитие высокотехнологичных стартапов на Дальнем Востоке.

"Основная цель фонда - закрыть нишу стартапов на ранней стадии, когда риски больше, но, с учетом нашего опыта и понимания рынка, мы могли бы оказывать содействие этим стартапам в разработке бизнес-планов и в обучающих программах", - пояснил Батехин.

Как отметил Тагир Аушев, заведующий кафедрой физики высоких энергий Московского физико-технического института (МФТИ), инвестиции в науку и хайтек, в частности, создание инвестиционного венчурного фонда - это очень важная тенденция.

"Важно отметить, что это будут не просто бизнес-инвестиции, а smart money, когда инвестор погружается в высокотехнологичный проект и является не просто донором и источником финансирования, но и стратегическим партнером проекта, - говорит Тагир Аушев. - Моя уверенность в успехе базируется и на личном опыте, поскольку в начале года мы вместе с "Интерросом" создали лабораторию для нобелевского лауреата в России стоимостью 500 миллионов рублей".

"Интеррос" рассматривает создание фонда как логическое продолжение усилий, предпринимаемых в рамках курса правительства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и повышению инвестиционной привлекательности этих территорий. Кроме того, ранее в этом году "Интеррос" объявил о создании курорта "Три Вулкана" на Камчатке совместно с госкорпорацией "Туризм.РФ" и компанией "Васта Дискавери", которая будет осуществлять проектирование, строительство и эксплуатацию объекта. В реализацию этого проекта планируется вложить 40 миллиардов рублей. Для создания нового туристического объекта будет использоваться успешный опыт развития курорта "Роза Хутор", который после Олимпиады-2014 стал популярным всесезонным местом притяжения туристов, принимающим около двух миллионов гостей в год.