"Интеррос" намерен развивать высокотехнологичные компании на Дальнем Востоке

Новости

Оперштаб: В Москве выявлено 1633 новых случая COVID-19 13:02
Путин заявил о сокращении темпов выезда людей с Дальнего Востока 12:58
Путин заявил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана 12:57
Видео: врач певицы МакSим впервые рассказал, как она вышла из комы 12:43
Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Беларусь 12:42
Кибербезопасность может войти в школьные курсы ОБЖ и технологии 12:40
Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане после вывода войск США 12:27
Comedy Club начнет производить шоу для телеканала "Россия 1" 12:23
Путин заявил о политизации темы "зеленых технологий" 12:10
Путин заявил о расчетах на полное восстановление отношений с Украиной 12:08
Путин ответил на вопрос про поправившего его школьника 12:02
Ракета Firefly Alpha была уничтожена американскими военными 11:52
Раскрыты характеристики новых Apple Watch 11:50
Путин рассказал, что Лавров и Шойгу сами примут решение, идти ли в Госдуму 11:48
Более 45 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 11:45
Путин: Мы никого не будем ограничивать в использовании Севморпути 11:38
В Петербурге заметно упало число ипотечных сделок 11:38
На Дальнем Востоке могут появиться центры по производству "зеленого" водорода 11:31
Талибы опровергли сообщения о формировании правительства Афганистана 11:30
Дальневосточные порты ждет реновация 11:28
Названы вакансии с зарплатами до 500 тысяч рублей 11:22
Михаил Шуфутинский рассказал о своих чувствах к песне "3 сентября" 11:20
Матвиенко: Необходим глобальный антитеррористический фронт 11:17
Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу 11:06
Латвия строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью 10:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
03.09.2021 12:00
Рубрика: Экономика

"Интеррос" намерен развивать высокотехнологичные компании на Дальнем Востоке

Текст: Марина Володина
Холдинг "Интеррос" создает венчурный фонд, работа которого будет направлена на развитие инноваций на Дальнем Востоке.
Генеральный директор, председатель правления компании "Интеррос" Сергей Батехин во время сессии "Дальневосточный IT-хаб – 2030: прицел на рынки АТР". Фото: Юрий Смитюк/агентство ТАСС Генеральный директор, председатель правления компании "Интеррос" Сергей Батехин во время сессии "Дальневосточный IT-хаб – 2030: прицел на рынки АТР". Фото: Юрий Смитюк/агентство ТАСС
Генеральный директор, председатель правления компании "Интеррос" Сергей Батехин во время сессии "Дальневосточный IT-хаб – 2030: прицел на рынки АТР". Фото: Юрий Смитюк/агентство ТАСС

Соответствующее соглашение подписали на площадке Восточного экономического форума генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В течение ближайших пяти лет компания Владимира Потанина инвестирует в проекты фонда 10 миллиардов рублей.

Ключевой задачей венчурного фонда "Восход" станет развитие высокотехнологичных компаний на Дальнем Востоке для решения индустриальных задач не только региона, но и России и мира в целом. По словам генерального директора "Интерроса" Батехина, первые деньги планируется вложить уже в этом году, а сам фонд будет стимулировать возникновение и развитие высокотехнологичных стартапов на Дальнем Востоке.

"Основная цель фонда - закрыть нишу стартапов на ранней стадии, когда риски больше, но, с учетом нашего опыта и понимания рынка, мы могли бы оказывать содействие этим стартапам в разработке бизнес-планов и в обучающих программах", - пояснил Батехин.

Как отметил Тагир Аушев, заведующий кафедрой физики высоких энергий Московского физико-технического института (МФТИ), инвестиции в науку и хайтек, в частности, создание инвестиционного венчурного фонда - это очень важная тенденция.

"Важно отметить, что это будут не просто бизнес-инвестиции, а smart money, когда инвестор погружается в высокотехнологичный проект и является не просто донором и источником финансирования, но и стратегическим партнером проекта, - говорит Тагир Аушев. - Моя уверенность в успехе базируется и на личном опыте, поскольку в начале года мы вместе с "Интерросом" создали лабораторию для нобелевского лауреата в России стоимостью 500 миллионов рублей".

"Интеррос" рассматривает создание фонда как логическое продолжение усилий, предпринимаемых в рамках курса правительства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и повышению инвестиционной привлекательности этих территорий. Кроме того, ранее в этом году "Интеррос" объявил о создании курорта "Три Вулкана" на Камчатке совместно с госкорпорацией "Туризм.РФ" и компанией "Васта Дискавери", которая будет осуществлять проектирование, строительство и эксплуатацию объекта. В реализацию этого проекта планируется вложить 40 миллиардов рублей. Для создания нового туристического объекта будет использоваться успешный опыт развития курорта "Роза Хутор", который после Олимпиады-2014 стал популярным всесезонным местом притяжения туристов, принимающим около двух миллионов гостей в год.

Экономика

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу
Заявку на подключение к газу можно будет подать через портал госуслуг
Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов
В РПФИ назвали сроки взаимного признания вакцин между странами
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии