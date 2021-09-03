Кабмин выделит два млрд рублей на создание в России санитарного щита

Правительство направит средства на создание в стране санитарного щита, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.

Два миллиарда рублей будет выделено, чтобы в этом году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров и лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса.

Также предстоит дооснастить подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями. "Это необходимо для того, чтобы создать надежный санитарный щит страны и обезопасить граждан от распространения инфекций", - подчеркнул Мишустин.