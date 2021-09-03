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03.09.2021 14:05
Рубрика: В мире

Казахстан начал внезапную проверку боеготовности вооруженных сил

Текст: Константин Волков
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Казахстане 3 сентября стартовала внезапная проверка боеготовности войск. По тревоге подняты ряд частей, размещенных в регионах республики, а также десантно-штурмовые войска, ВМС и ВМФ.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Согласно сообщению Минобороны Казахстана, военных и технику перебрасывают на большие расстояния железнодорожными эшелонами и военно-транспортной авиацией. Также проводится проверка готовности военнообязанных из запаса и возможностей срочной мобилизации. Некоторому количеству граждан вручили повестки с требованием срочно явиться на сборный пункт.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что "угрозы, исходящие из Афганистана, очевидны, поскольку после ухода военнослужащих США там осталось современное вооружение на сумму более 85 миллиардов долларов".

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