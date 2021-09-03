Кибербезопасность может войти в школьные курсы ОБЖ и технологии

Совсем скоро в средних школах начнут преподавать кибергигиену и кибербезопасность как школьные предметы. Об этом, выступая на всероссийском марафоне "Новое знание", заявил глава минцифры Максут Шадаев. "Мы активно эту тему с Минпросвещения обсуждаем, - сказал Шадаев. - У нас есть даже какие-то предварительно согласованные предложения. Мы не можем увеличивать нагрузку, особенно в начальной школе на детей. Поэтому, скорее, вопрос стоит, в какой из предметов дополнительно, заменив содержание, вставить все, что касается кибергигиены, кибербезопасности".

По мнению Максута Шадаева, наиболее логичным, с точки зрения учителей и общественной проблематики, было вы включить курс по кибербесопасности и кибергигиене в уроки по ОБЖ и технологии. "Это культура, - считает Шадаев, - и ее надо воспитывать детства. Идеально, когда мы говорим про уроки ОБЖ, что мы 50% уроков ОБЖ будем посвящать кибергигиене и кибербезопасности. Второе, у нас есть урок технологии. Там надо получать навыки использования цифровых сервисов и безопасного использования цифровых сервисов".

Максут Шадаев согласился с тем, что в обществе сложился высокий запроса на подобные уроки, и долго "тянуть с их внедрением в практику не стоит".