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03.09.2021 03:01
Рубрика: Власть

Косачев оценил итоги визита президента Украины в США

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Итоги визита президента Украины в Америку на первый взгляд выглядят оптимистичными для Киева, однако в сухом остатке для самих украинцев все не так радостно.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

По сути, Байден поддержал не Украину, а "Антироссию": Америка с Украиной, пока смысл ее существования в противостоянии России по всем фронтам. Космос, кибербезопасность, сотрудничество в оборонной сфере, обмен информацией - все в контексте ведения "прокси"-войны с Россией, а не развития самой Украины.

Песков: США и Украина дружат против России

Но при этом по важным для Зеленского темам никакой конкретики: ни про ПДЧ в НАТО, ни про "Северный поток -2". Зато усиленное вовлечение Украины в "зеленую" энергетику, "немедленное" избрание на Украине нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и прочие указания "Старшего брата", как именно нужно жить Украине. Любопытный нюанс: на семь лет продлен договор о нераспространении ядерного оружия и помощи Украине в его ликвидации. Думаю, это хороший ответ Байдена на украинские рассуждения по поводу восстановления статуса ядерной державы: эти игрушки не для вас.

В общем, все прошло без сюрпризов: "воюйте с Россией, Америка вас в этом всегда поддержит". Но от афганского сценария - стремительного ухода Америки, когда союзник становится не активом, а бременем - никто гарантий не даст.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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