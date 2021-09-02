О чем на самом деле договорились Зеленский и Байден

Закончившаяся за полночь по киевскому времени встреча президентов Украины и США, как и было объявлено заранее, обошлась без совместного брифинга, и Зеленский покинул Белый дом, отказавшись общаться даже с журналистами собственного пула. Между тем, итоги встречи стали известны вскоре после ее начала: когда окончились публичная часть, офис Зеленского опубликовал согласованное с Госдепом совместное заявление "о стратегическом партнерстве Украины и США", а ближе к окончанию закрытых переговоров тот же самый текст повторила и американская сторона. Забегая вперед, ни обещаний вступления в НАТО, ни гарантий закрытия "Северного потока-2" - а это "основные приоритеты", заявлявшиеся Зеленским до визита, - он от Байдена не получил. Обещанный американскому коллеге "диспут" по этим темам у Зеленского явно не задался.

Объемное совместное заявление разбито на пять смысловых блоков: "Безопасность и оборона", "Демократия, правосудие и права человека", "Энергетическая безопасность и климат", "Экономический рост и процветание", "Противодействие пандемии и гуманитарная помощь". Есть и преамбула, начинающаяся словами: "Спустя тридцать лет с момента восстановления Украиной своей независимости ее связи с США крепче, чем когда-либо". И, судя по обороту - "мы стоим плечом к плечу и испытываем оптимизм относительно наших амбициозных общих целей по продвижению демократии" - весь текст совместного заявления писался в Вашингтоне, поскольку украинская дипломатия высокий стиль хозяев еще не освоила.

Убрав ритуальные заверения в "приверженности территориальной целостности" и риторические антироссийские выпады, из повторения которых документ состоит примерно на четверть, можно вычленить некую конкретику. Например, пункт "Поддержка евроатлантических устремлений Украины" состоит из одного короткого абзаца, который столь красноречив, что стоит привести его полностью: "Как США и союзники в очередной раз подтвердили в коммюнике саммита НАТО в июне 2021, Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО. Мы также остаемся преданными помощи Украине в проведении продолжающихся реформ". То есть, ни о наделении статусом основного союзника вне НАТО (в дополнение к уже присвоенному при Порошенко званию "союзника с расширенными возможностями"), которым последний месяц бредили в Киеве, ни о предоставлении плана действий по членству (ПДЧ) Вашингтон речи сегодня не ведет.

Также из заверений в непризнании (воссоединения Крыма с Россией) и антироссийской риторики состоит пункт "Противодействие российской агрессии". Однако ни малейшего намека на желание США лично участвовать в переговорном процессе по урегулированию на Донбассе в нем не содержится, хотя перед визитом украинские официальные лица заявляли о подготовке неких форматов вступления США в переговоры.

Взамен не оправдавшихся надежд Вашингтон предложил Киеву Стратегическое оборонное рамочное соглашение, подготовка которого окончена, но содержание не раскрывается. Известно, что оно "создает основу для усиления стратегического сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов". И здесь ключевым нужно считать слово "рамочное", то есть - максимально общее и не содержащее обязательств.

Зато требования к Киеву предъявляются, хоть и завуалированные, но вполне конкретные. Они прописаны в разделе "Введение реформ в секторе обороны и безопасности". Например, Украине предписано "принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными, реформированию служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок для продвижения евроатлантических стремлений". Здесь считывается раздражение США царящими в украинской армии коррупцией и воровством, и не случайно в пункте о выделении 60 миллионов долларов военной помощи содержится и красноречивое напоминание об уже выделенных с 2014 года двух с лишним миллиардах.

Логическим продолжением разговора о воровстве следует считать высказанную Вашингтоном поддержку там же разработанного "плана по реформированию Службы безопасности Украины путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор". В этом предложении Зеленского подталкивают к разукрупнению СБУ, ставшей его персональной спецслужбой, и передаче не свойственных ей функций - особенно в сфере экономики - уже созданным США и не подчиняющимся президенту структурам, в первую очередь Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ).

Также США и Украина намерены активизировать диалог в сфере кибербезопасности ради "развития украинского киберпотенциала, в том числе в финансовом секторе". В последних словах читается американская озабоченность отмыванием преступных средств и мошенничеством, которыми славится Украина. Наконец, стороны достигли договоренности "относительно поддержки безопасной круглосуточной связи через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности", и продлили действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия от 1993 года, "для поддержки взаимных целей нераспространения и усиления международной и региональной безопасности". Эту часть заявления можно рассматривать как завуалированное предупреждение киевским политикам и экспертам, регулярно фантазирующим о восстановлении ядерного статуса Украины.

В части, посвященной правосудию и правам человека, упор делается на реформу судов и борьбу с коррупцией. Киеву указано на неизбежность передачи судебной системы под контроль США путем "немедленного избрания нового специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора НАБУ, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника". "Помощь и совещательные программы со стороны США поддерживают эти стратегические инициативы реформ", - расставили акценты в Вашингтоне. Следует пояснить, что Киев и при Порошенко, и при Зеленском всячески затягивал и саботировал так называемую "судебную реформу", а конфликт исполнительной и законодательной власти с НАБУ находится в открытой фазе.

США обязали Украину "укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам в соответствии с международными стандартами и обязательствами, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+". Однако о фактически институализированном нацизме и нарушении основополагающих прав жителей Донбассе составители совместного заявления не вспомнили. Напротив, эта часть содержала абсурдные обвинения в адрес России.

Речь в разделе о правах человека зашла и о неком Плане трансформации украинского государства и общества, который Зеленский перед переговорами предварительно оценил в 227 миллиардов долларов. Но США, горячо поддерживая сам план, выразили готовность потратить на его осуществление только 463 миллиона долларов, опять же - в дополнение к уже выделенным на эти цели с 2014 года двум миллиардам. В принципе, во всех пунктах, где речь шла о выделении новых средств, Госдеп напоминал об уже "освоенных" Украиной старых.

Говоря об энергетической безопасности и климате стороны повторили ранее уже озвученное определение СП-2 как угрозы "европейской энергетической безопасности", и США пообещали "продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украины". Отдельно поддерживаются "усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников". Иными словами, Зеленскому предложено, наконец, смириться с тем, что СП-2 будет запущен. И если ему не нравится "самый грязный в мире", по его же определению, российский газ, Украина может использовать американский сжиженный из единственного теоретически доступного Украине источника - Польши, которой, впрочем, и самой не хватает СПГ, получаемого терминалом "Свиноустье".

Раздел об экономическом росте и процветании кроме заверений, меморандумов и планов улучшить все хорошее, содержит единственный, содержащий конкретику пункт: о выделении трех миллиардов долларов для поддержки "будущих операций в определенных отраслях". Оперировать этими деньгами будет Экспортно-импортный банк США (EXIM), и направлены они будут на "развитие проектов в агробизнесе, инфраструктуре, климате и энергетике". Иными словами, угроза передачи в собственность США, и шире - Запада, украинской земли, энергетики (включая распределительные сети и "зеленую генерацию"), железнодорожного транспорта и портовой инфраструктуры, о чем сейчас часто говорят в Киеве, перешла в стадию реализации.

Наконец, в рамках борьбы с пандемией США передадут Украине 12,8 миллиона долларов, и 45 миллионов долларов просто в качестве гуманитарной помощи.

Резюмируя итоги визита Зеленского можно констатировать, что чуда "по-украински" не случилось: США не удовлетворили ни одно из заявленных официальным Киевом стратегических желаний, ограничившись словами поддержки и понимания. Большая часть разговора касалась внутренней украинской повестки и того, что Зеленскому следует сделать вопреки его собственным намерениям и мировосприятию. Финансовая помощь оказалась оскорбительно несоразмерна "краеугольному значению" Украины, и реальной стоимости тех ресурсов и активов, которые ему предписано отдать Западу. Наверное поэтому, расстроенный Зеленский по окончанию переговоров отказался общаться с собственным пулом.