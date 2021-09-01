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01.09.2021 17:40
Рубрика: В мире

Зеленский представил план трансформации Украины на 277 миллиардов долларов

Текст: Алла Владимирова

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США представил план трансформации страны на 277 миллиардов долларов. Презентация прошла в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона, сообщает офис украинского лидера.

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"Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сказал Зеленский.

По его словам, в представленном плане заложено видение развития Украины как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба". Кроме того, документ предполагает развитие человеческого капитала, обеспечения "зеленой" трансформации и энергетической безопасности Украины. Как отметил Зеленский, план является инструментом развития стратегического партнерства США и Украины в экономике и включает в себя конкретные экономические и инвестиционные проекты.

Украинский президент выразил надежду, что "партнеры" из США примут активное участие в реализации плана.

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