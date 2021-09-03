Кузнецова поддержала бесплатную госпитализацию детей-инвалидов с родителями

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддерживает законопроект, предлагающий бесплатное пребывание в больницах родителей с детьми-инвалидами.

"Мы полностью поддерживаем эту инициативу. В аппарат уполномоченного по правам ребёнка поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребёнком в больнице", - цитирует РИА Новости слова детского омбудсмена.

Кузнецова уверена, что принятие такого закона даст возможность защитить права детей с инвалидностью. По ее словам, это необходимо сделать "в самые короткие сроки".

Пока же действующие законы позволяют совместную с родителями госпитализацию для детей старше четырех лет "по медицинским показаниям", То есть решение остается за больницами, а они в большинстве случаев все-таки отказывают.

Однако семьи, воспитывающие детей-инвалидов, уточнила Кузнецова, не всегда могут позволить себе платить за пребывание в стационаре, и в результате дети вынуждены находиться в палатах одни. Эту ситуацию надо исправить.