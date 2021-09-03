Латвия строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью

Латвия начинает возведение забора из колючей проволоки на границе с Беларусью. Об этом в интервью Латвийскому телевидению сообщила глава МВД Латвии Мария Голубева.

Длина сооружения составит 37 километров. При том что общая длина латвийско-белорусской границы 173 километра. Строительство начнется уже со следующей недели.

По словам Голубевой, забор будет установлен в наиболее критических с точки зрения проникновения нелегальных мигрантов участках.

В какую сумму обойдется латвийскому государству забор не сообщается.

Напомним, что 11 августа Латвия ввела чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов.