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03.09.2021 10:52
Рубрика: Культура

Little Big выпустили сингл Turn It Up с музыкантом Оливером Три

Текст: Александр Алексеев
Это снова бойкий и танцевальный трек с новыми ритмичными движениями, которые не устают придумывать Little Big. Электронный, рэйверский и англоязычный, с фрагментами задиристого "буратинистого языка". Наверняка, Turn It Up придется по вкусам дискотекам. И российским, и европейским, и американским.

За несколько часов ролик собрал в YouTube уже более миллиона просмотров. В работе над песней помимо Little Big также участвовали американский рейвер Оливер Три и эстонский - Томми Кэш. А режиссером видео стали совместно Алина Пязок, Оливер Три и лидер Little Big Илья Прусикин.

Фото: youtube.com/ SLAVA MARLOW
Вышел "клюквенный" клип нового проекта участников Little Big

- Я переехал в Россию четыре месяца назад, чтобы поработать с моей любимой группой Little Big, - рассказал теперь Оливер Три. - Мы уже сняли два совместных клипа, а также документальный фильм о творческом процессе и о том, как я, иностранец, интегрировался в российскую жизнь. К счастью, мой любимый эстонский рэпер Томми Кэш смог присоединиться к нам, чтобы создать один из величайших танцевальных гимнов в истории.

Американский рэйвер уверен в том, что "Turn It Up станет мировым феноменом". И добавил, что он "отлично провел время в России", с ним "обращались как с русским князем". И пока Оливер Три "не планирует возвращаться в Америку".

Кстати

30 сентября на американском лейбле Atlantic Record выйдет совместный EP Оливера Три и Little Big Welcome to the Internet. Это будет первый релиз российского артиста на этом мейджор-лейбле, с которым работают Эд Ширан, Бруно Марс, Карди Би, Charli XCX и другие звезды. А в 2020 году подразделение Atlantic Records было открыто и в России.

Культура Музыка РГ-Видео Музыка с Александром Алексеевым

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