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03.09.2021 21:29
Рубрика: Культура

Любимова пообещала, что Киностудии Горького выделят 200 млн на ремонт

Текст: Сусанна Альперина
Министр культуры Ольга Любимова в пятницу, 3 сентября, посетила Киностудию им. М. Горького, чтобы осмотреть историческое здание после ремонта и благоустройства территории. Во время визита Ольга Борисовна открыла новый кинокластер для детей и подростков и изучила выставку "Время и Вещи. Исторический костюм в кино".
Фото: Софья Анцупова / предоставлено пресс-службой Киностудии им. М. Горького Фото: Софья Анцупова / предоставлено пресс-службой Киностудии им. М. Горького
Фото: Софья Анцупова / предоставлено пресс-службой Киностудии им. М. Горького

В главном здании киностудии на улице Сергея Эйзенштейна в Москве недавно завершили капитальный ремонт фасада, реставрацию колонн и ремонт входной группы, оформили территорию в новом стиле, а также привели в порядок сквер, в котором находится аллея звезд и фонтан. Министр вспомнила, как была тут, казалось бы, не так давно на совсем другой экскурсии, когда даже не верилось, что здание и территорию, что много лет находились в запустении, смогут привести в порядок. Сейчас же Ольга Любимова осталась довольна увиденным и пообещала, что первые 200 млн рублей в этом году будут выделены Киностудии Горького на продолжение ремонта.
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"Большая радость, когда видишь, как преображаются пространства, которые были незаслуженно забыты. Зданию был возвращен его первоначальный цвет, восстановлены колонны, фонтан. Здесь уже работает киношкола для подростков, и мы планируем создать большой музей и детский центр для совсем маленьких ребят. Первые 200 млн рублей уже в этом году будут выделены Киностудии им. Горького на продолжение ремонтных работ. Нам предстоит восстановить кинопавильоны, ведь они сердце киностудии", - сказала Ольга Любимова.

Департамент детских и образовательных программ Киностудии им. М. Горького в рамках проекта GORKY PLUS развивает на территории киностудии кинокластер для детей и подростков. Впоследствии он будет включать киношколу, детско-семейный досуговый центр и современный мультимедийный музей истории кинопроизводства. Уже с 6 сентября в специально подготовленных при поддержке правительства Москвы помещениях исторического здания стартуют занятия для подростков 11-18 лет с мастер-классами по режиссуре кино. Программу для них помогли разработать лучшие специалисты ВГИКа. Министр пообщалась с теми, кто начал занятие 1 сентября, пожелала им снимать хорошее кино и пригласила подавать свои дебютные работы на поддержку в Министерство культуры. Ребята, в свою очередь, поинтересовались, какие фильмы предпочитает смотреть министр и получили ответ - те, которые можно смотреть всей семьей.

"Киностудия им. М. Горького переживает сегодня качественно новый этап своего развития: перед нами стоят амбициозные задачи, которые предполагают создание на ее базе масштабного креативного кластера и технопарка, - сказала генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, - и благодаря поддержке Минкультуры России мы шаг за шагом поступательно движемся к этой цели, реализуя то, что еще недавно казалось невозможным. Сегодня студия уже с радостью принимает гостей, представляет культурные и выставочные проекты, презентует новые фильмы в самых разных жанрах, привлекает талантливых авторов со всей страны, и я уверена, что наша совместная работа уже в перспективе ближайших лет позволит уверенно заявить о себе не только в масштабах нашей страны, но и в мире".

По ее словам, в ближайшие годы киностудия должна продолжить модернизацию территории, требуется капитальный ремонт всех строений, запланировано строительство нового студийного комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров, создание на базе киностудии масштабного креативного кластера и технопарка общей площадью до 50 тысяч квадратных метров.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Юлиана Слащева озвучила и другие цифры. Так, например, уже сегодня в производстве на студии три игровых полнометражных фильма, еще десять картин разных жанров находятся на этапе разработки: комедии, спортивные драмы, мелодрамы, детективы - преимущественно для молодежной и детско-семейной аудитории. Киностудия планирует снимать до пяти игровых фильмов в год.

Продюсерский центр студии закончил производство 15 документальных фильмов. В разработке еще 30 документальных проектов и более 200 часов научно-популярного контента на разные темы: архитектура, технологии, история, природа, профессии, изобретения, кинотехника, кибернетика, среда выживания, наука, экология, медиа. В ближайшие пять лет Киностудия Горького ежегодно планирует выпускать до 15 документальных фильмов и по 3-4 новых научно-популярных цикла.

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