Любимова пообещала, что Киностудии Горького выделят 200 млн на ремонт

Министр культуры Ольга Любимова в пятницу, 3 сентября, посетила Киностудию им. М. Горького, чтобы осмотреть историческое здание после ремонта и благоустройства территории. Во время визита Ольга Борисовна открыла новый кинокластер для детей и подростков и изучила выставку "Время и Вещи. Исторический костюм в кино".

В главном здании киностудии на улице Сергея Эйзенштейна в Москве недавно завершили капитальный ремонт фасада, реставрацию колонн и ремонт входной группы, оформили территорию в новом стиле, а также привели в порядок сквер, в котором находится аллея звезд и фонтан. Министр вспомнила, как была тут, казалось бы, не так давно на совсем другой экскурсии, когда даже не верилось, что здание и территорию, что много лет находились в запустении, смогут привести в порядок. Сейчас же Ольга Любимова осталась довольна увиденным и пообещала, что первые 200 млн рублей в этом году будут выделены Киностудии Горького на продолжение ремонта.

"Большая радость, когда видишь, как преображаются пространства, которые были незаслуженно забыты. Зданию был возвращен его первоначальный цвет, восстановлены колонны, фонтан. Здесь уже работает киношкола для подростков, и мы планируем создать большой музей и детский центр для совсем маленьких ребят. Первые 200 млн рублей уже в этом году будут выделены Киностудии им. Горького на продолжение ремонтных работ. Нам предстоит восстановить кинопавильоны, ведь они сердце киностудии", - сказала Ольга Любимова.

Департамент детских и образовательных программ Киностудии им. М. Горького в рамках проекта GORKY PLUS развивает на территории киностудии кинокластер для детей и подростков. Впоследствии он будет включать киношколу, детско-семейный досуговый центр и современный мультимедийный музей истории кинопроизводства. Уже с 6 сентября в специально подготовленных при поддержке правительства Москвы помещениях исторического здания стартуют занятия для подростков 11-18 лет с мастер-классами по режиссуре кино. Программу для них помогли разработать лучшие специалисты ВГИКа. Министр пообщалась с теми, кто начал занятие 1 сентября, пожелала им снимать хорошее кино и пригласила подавать свои дебютные работы на поддержку в Министерство культуры. Ребята, в свою очередь, поинтересовались, какие фильмы предпочитает смотреть министр и получили ответ - те, которые можно смотреть всей семьей.

"Киностудия им. М. Горького переживает сегодня качественно новый этап своего развития: перед нами стоят амбициозные задачи, которые предполагают создание на ее базе масштабного креативного кластера и технопарка, - сказала генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, - и благодаря поддержке Минкультуры России мы шаг за шагом поступательно движемся к этой цели, реализуя то, что еще недавно казалось невозможным. Сегодня студия уже с радостью принимает гостей, представляет культурные и выставочные проекты, презентует новые фильмы в самых разных жанрах, привлекает талантливых авторов со всей страны, и я уверена, что наша совместная работа уже в перспективе ближайших лет позволит уверенно заявить о себе не только в масштабах нашей страны, но и в мире".

По ее словам, в ближайшие годы киностудия должна продолжить модернизацию территории, требуется капитальный ремонт всех строений, запланировано строительство нового студийного комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров, создание на базе киностудии масштабного креативного кластера и технопарка общей площадью до 50 тысяч квадратных метров.

Юлиана Слащева озвучила и другие цифры. Так, например, уже сегодня в производстве на студии три игровых полнометражных фильма, еще десять картин разных жанров находятся на этапе разработки: комедии, спортивные драмы, мелодрамы, детективы - преимущественно для молодежной и детско-семейной аудитории. Киностудия планирует снимать до пяти игровых фильмов в год.

Продюсерский центр студии закончил производство 15 документальных фильмов. В разработке еще 30 документальных проектов и более 200 часов научно-популярного контента на разные темы: архитектура, технологии, история, природа, профессии, изобретения, кинотехника, кибернетика, среда выживания, наука, экология, медиа. В ближайшие пять лет Киностудия Горького ежегодно планирует выпускать до 15 документальных фильмов и по 3-4 новых научно-популярных цикла.