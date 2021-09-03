Лоббисты пытаются откорректировать готовящийся в США налог на цифровые валюты

Власти США поступательно ведут к тому, чтобы вывести криптовалюты из тени, интегрировать их в существующую финансовую систему, подвергнув такому же федеральному контролю, как и все остальные инструменты. И, похоже, дни теневого криптовалютного заповедника в США сочтены. Конгресс обещает к концу сентября принять масштабный законопроект о модернизации инфраструктуры, часть которого посвящена налогообложению криптовалют. Лоббисты этой сферы документом недовольны и пытаются внести правки до того, как его окончательно одобрят и установят правила игры на годы вперед.

Впервые вводимое регулирование обяжет криптоброкеров сообщать в налоговые органы о транзакциях и введет наказания для тех, кто уклоняется от этого. Острые споры сейчас вызывает само определение брокеров, которое игроки цифрового рынка считают слишком общим. В частности, в нынешнем варианте под него могут попадать и те, кто занимаются майнингом или разработкой связанного с криптовалютами программного обеспечения. Они будут обязаны раскрывать данные о пользователях, которых у них может и не быть в силу анонимной природы криптовалют. Законодательство также обяжет компании сообщать об операциях с цифровыми активами на сумму свыше 10 тысяч долларов. Для выполнения новых правил биржам и компаниям в этой сфере придется доработать свои системы отчетности, как это в свое время сделали торговцы ценными бумагами.

Цифровые деньги долгое время считались выбором тех, кто хотел проводить транзакции вдали от глаз любых правительств. Поэтому изначально интерес федеральных властей США к криптовалюте больше относился к противодействию криминалу - отмыванию денег, торговле людьми и прочим активностям такого рода. Но все более широкое использование криптовалют привело к тому, что теперь уже сами власти ищут пути не только регулировать этот рынок, но и получить с него свою выгоду. Налоги на сделки с криптовалютами должны принести в казну США около 28 миллиардов долларов, которые призваны покрыть часть расходов на модернизацию местной инфраструктуры.

Формально те, кто зарабатывает на криптовалютах, и сейчас должны платить налоги. Но пока механизмов для отслеживания таких транзакций у властей немного, поэтому уклонистов хватает. Кроме того, правила в этой сфере туманны, поэтому даже тем, кто не хочет уклоняться от налогов, порой сложно разобраться, сколько они должны задекларировать. Трудности возникают у тех, кто регулярно использует криптовалюты для оплаты товаров или услуг. Например, американец заплатил биткоинами за доставку пиццы. С точки зрения налоговой службы США, криптовалюты считаются имуществом. Поэтому если на момент покупки пиццы курс биткоина окажется выше, чем на тот момент, когда американец приобрел цифровую валюту, то, с точки зрения налоговой, он получил прибыль от прироста капитала и должен заплатить с нее налог. Понятно, что при большом объеме таких операций расчет налога может оказаться не каждому под силу.

Налоговая служба США годами стремилась обязать американцев включать в налоговую отчетность сделки по криптовалютам, а сейчас борьба с уклонением от налогов через эти механизмы и вовсе провозглашена одним из приоритетов. В прошлом году в бланке налоговой декларации впервые появилась отдельная графа с вопросом о том, проводились ли криптовалютные транзакции.

Цифровые деньги долгое время считались выбором тех, кто хотел проводить транзакции вдали от глаз любых правительств

Агентство Bloomberg считает, что часть торговцев криптовалютами могут расстроить налоговые квитанции, но зато нововведения сделают правила более понятными и, возможно, в долгосрочной перспективе укрепят этот рынок. Эксперты отмечают, что с учетом анонимной природы криптовалют сразу взять эту систему под контроль у властей США не получится, но вводимое регулирование выведет из тени хотя бы часть рынка, а также усложнит жизнь тем, кто использует эти активы в нелегальных целях. "В будущем если американский налогоплательщик уйдет в криптовалюту, чтобы занизить доходы, есть шансы, что кто-то в этой цепи в какой-то момент сообщит об этих деньгах", - считает опрошенный Bloomberg эксперт.