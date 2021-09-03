Лоббисты пытаются откорректировать готовящийся в США налог на цифровые валюты

Впервые вводимое регулирование обяжет криптоброкеров сообщать в налоговые органы о транзакциях и введет наказания для тех, кто уклоняется от этого. Острые споры сейчас вызывает само определение брокеров, которое игроки цифрового рынка считают слишком общим. В частности, в нынешнем варианте под него могут попадать и те, кто занимаются майнингом или разработкой связанного с криптовалютами программного обеспечения. Они будут обязаны раскрывать данные о пользователях, которых у них может и не быть в силу анонимной природы криптовалют. Законодательство также обяжет компании сообщать об операциях с цифровыми активами на сумму свыше 10 тысяч долларов. Для выполнения новых правил биржам и компаниям в этой сфере придется доработать свои системы отчетности, как это в свое время сделали торговцы ценными бумагами.
Цифровые деньги долгое время считались выбором тех, кто хотел проводить транзакции вдали от глаз любых правительств. Поэтому изначально интерес федеральных властей США к криптовалюте больше относился к противодействию криминалу - отмыванию денег, торговле людьми и прочим активностям такого рода. Но все более широкое использование криптовалют привело к тому, что теперь уже сами власти ищут пути не только регулировать этот рынок, но и получить с него свою выгоду. Налоги на сделки с криптовалютами должны принести в казну США около 28 миллиардов долларов, которые призваны покрыть часть расходов на модернизацию местной инфраструктуры.
Формально те, кто зарабатывает на криптовалютах, и сейчас должны платить налоги. Но пока механизмов для отслеживания таких транзакций у властей немного, поэтому уклонистов хватает. Кроме того, правила в этой сфере туманны, поэтому даже тем, кто не хочет уклоняться от налогов, порой сложно разобраться, сколько они должны задекларировать. Трудности возникают у тех, кто регулярно использует криптовалюты для оплаты товаров или услуг. Например, американец заплатил биткоинами за доставку пиццы. С точки зрения налоговой службы США, криптовалюты считаются имуществом. Поэтому если на момент покупки пиццы курс биткоина окажется выше, чем на тот момент, когда американец приобрел цифровую валюту, то, с точки зрения налоговой, он получил прибыль от прироста капитала и должен заплатить с нее налог. Понятно, что при большом объеме таких операций расчет налога может оказаться не каждому под силу.
Налоговая служба США годами стремилась обязать американцев включать в налоговую отчетность сделки по криптовалютам, а сейчас борьба с уклонением от налогов через эти механизмы и вовсе провозглашена одним из приоритетов. В прошлом году в бланке налоговой декларации впервые появилась отдельная графа с вопросом о том, проводились ли криптовалютные транзакции.
Агентство Bloomberg считает, что часть торговцев криптовалютами могут расстроить налоговые квитанции, но зато нововведения сделают правила более понятными и, возможно, в долгосрочной перспективе укрепят этот рынок. Эксперты отмечают, что с учетом анонимной природы криптовалют сразу взять эту систему под контроль у властей США не получится, но вводимое регулирование выведет из тени хотя бы часть рынка, а также усложнит жизнь тем, кто использует эти активы в нелегальных целях. "В будущем если американский налогоплательщик уйдет в криптовалюту, чтобы занизить доходы, есть шансы, что кто-то в этой цепи в какой-то момент сообщит об этих деньгах", - считает опрошенный Bloomberg эксперт.