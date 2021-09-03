Лошади помогли российским и казахстанским военным доставить минометы в горы

Когда-то широко используемым в артиллерии, а ныне подзабытым видом армейского транспорта воспользовались наши военные на одном из этапов российско-казахстанского учения, которое сейчас проходит на полигоне Кара-Хаак в горах Западного Саяна. Доставить вооружение и боеприпасы на высокогорные позиции им помогли лошади.

"По замыслу эпизода учения, при проведении воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10" была обнаружена группа незаконного вооруженного формирования, незаконно проникнувшая на территорию государства. Для нанесения внезапного огневого удара по силам условного противника с огневых позиций, расположенных в труднодоступных скалистых участках местности, была задействована минометная батарея, на позиции которой боеприпасы были доставлены при помощи лошадей", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Именно подразделения ЦВО представляют Российскую армию на этих совместных маневрах.

В штабе округа уточнили, что лошади монгольской породы доставили 120-мм возимые минометы 2С12 "Сани", автоматические гранатометы АГС-17 и боеприпасы к труднодоступным огневым позициям. Лошади поднимали на вьюках груз весом до 100 кг на участках, где было ограничено или невозможно применение других видов транспорта.

На другом этапе учения военные двух стран совместно остановили прорыв незаконных вооруженных формирований на территорию условного союзного государства. По легенде, отряд боевиков обнаружили в ходе разведки. Чтобы воспрепятствовать его дальнейшему продвижению, пара транспортно-боевых вертолетов Ми-8 под прикрытием двух ударных вертолетов Ми-24 высадила в труднодоступном горном районе тактический десант.

"Обнаружив наступающие отряды противника, военнослужащие России и Казахстана вступили с ними в бой и отбросили бандитов от условной границы союзного государства. Для дальнейшего поиска и ликвидации разрозненных групп экстремистов были задействованы мотострелковые подразделения на бронеавтомобилях "Тигр". Они уничтожили боевиков из стрелкового оружия", - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, что совместное тактическое учение России и Казахстана началось 31 августа и продлится до 4 сентября. В нем принимают участие более 500 солдат и офицеров, а также около 150 единиц военной техники.