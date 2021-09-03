Лукашенко назвал отсутствие резервов проблемой белорусского спорта

Единственное условие поставил перед юными любителями кожаного мяча белорусский президент: всегда "показывать достойный результат". Об этом Александр Лукашенко заявил 3 сентября на церемонии открытия детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск", информирует пресс-служба главы государства.

Будучи сам активным любителем спортивных баталий, глава государства по душам вел разговор и с будущими звездами отечественного футбола. Он предупредил ребят, что если они решили посвятить себя самой популярной в стране и во всем мире игре, а перед глазами будут мерцать только цвета иностранной валюты, они никогда не станут настоящими спортсменами. "Вы должны приходить сюда для того, чтобы играть в футбол. И если вы будете стремиться к этому, на начальном этапе вы получите материальное вознаграждение, чтобы нормально жить. Это я вам обещаю, государство это обеспечит вам", - заверил Лукашенко.

В этой связи он подчеркнул, что добиться результата можно только упорным трудом и самоотдачей. "Вы должны этим заниматься каждый день с утра до вечера. С мячом должны спать. Если вы этого не понимаете, вы не футболисты", - предупредил он, обратив особое внимание на педагогическую миссию тренерского коллектива. "Спортсмен может сделать все, чему его обучит и что заставит делать тренер. Нет тренера - нет команды, нет спортсмена", - убежден президент, добавив, что проблемы в национальном спорте надо искать в плохой работе с резервами.

Кстати, комментируя игру футболистов минского "Динамо", он дал понять, что от них ждут медалей отечественного чемпионата. "В этом году третье место приемлемо, ниже - нельзя. А в будущем году вы должны быть чемпионами. Вы должны встряхнуть весь футбол - вот на что я рассчитываю", - уточнил свою позицию Лукашенко. Руководство клуба, поблагодарив главу государства за поддержку, заверило, что результаты обязательно будут. Президенту подарили сувенир - спортивную майку с эмблемами ФК "Динамо-Минск".

Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Спортивные комментаторы отмечают, что не каждый театр готов устраивать премьеры сразу на нескольких сценических площадках одновременно, зато у белорусской детско-юношеской школы олимпийского резерва "Академия футбола ФК "Динамо-Минск" теперь их сразу три, причем с искусственным покрытием и наружным освещением.

В академии занимаются 370 детей в возрасте от 5 до 18 лет в 26 группах, в том числе созданы две группы для девушек. Подобран высококвалифицированный тренерско-преподавательский состав. 21 человек имеет лицензии UEFA.

На территории стадиона, помимо трибуны на пять тысяч болельщиков, функционируют зал для пресс-конференций, медпункт и комната допинг-контроля. Готовы принять в спортивном центре и зрителей с ограниченными физическими возможностями, для них создана безбарьерная среда, обустроены подъезды на трибуны для инвалидных колясок. Уютно смотрится и административно-бытовой блок, включающий два оборудованных учебных класса, тренажерный зал, тринадцать гостиничных номеров для постоянного проживания и обучения талантливых детей из регионов Синеокой.

Очень впечатляет и просторный зал для тренировок, оборудованный большим количеством современных тренажеров. Бросаются в глаза и мотивирующие надписи от серьезной "Ты здесь, чтобы стать чемпионом" до шутливой "Хватит бла-бла-бла… Тренируйся!".

Поучаствовать в отборе в футбольную академию будущих чемпионов может даже малыш с пяти лет. К слову, в ближайшую субботу, сообщают новостные порталы, детей уже ожидают на очередные отборы. Тренеры оценят природные способности юных претендентов, и если мальчику или девочке посчастливится попасть в число воспитанников, обучение для них будет бесплатным.