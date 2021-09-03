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03.09.2021 14:28
Рубрика: Власть

Материально-техническая база Росприроднадзора будет обновлена

Текст: Владимир Кузьмин

Росприроднадзор получит от правительства около 1,5 миллиарда рублей для обновления своей материально-технической базы.

За полтора года Росприроднадзор выявил 20 тысяч нарушений

"Средства пойдут в том числе на приобретение новых передвижных лабораторий, оснащение их всем необходимым для работы. Это позволит усилить работу государственного экологического надзора и особенно контроль за объектами, которые негативно воздействуют на окружающую среду", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании. В кабмине рассчитывают, что качество экологического надзора вырастет, а органы надзора смогут быстрее реагировать на любые нештатные ситуации.

- Чтобы не подвергать риску безопасность жителей, важно тщательно контролировать экологическую ситуацию в субъектах Российской Федерации, проводить более качественные исследования, - заметил Мишустин.

Власть Работа власти Правительство Правительство Минприроды Росприроднадзор

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