Материально-техническая база Росприроднадзора будет обновлена

Росприроднадзор получит от правительства около 1,5 миллиарда рублей для обновления своей материально-технической базы.

"Средства пойдут в том числе на приобретение новых передвижных лабораторий, оснащение их всем необходимым для работы. Это позволит усилить работу государственного экологического надзора и особенно контроль за объектами, которые негативно воздействуют на окружающую среду", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании. В кабмине рассчитывают, что качество экологического надзора вырастет, а органы надзора смогут быстрее реагировать на любые нештатные ситуации.

- Чтобы не подвергать риску безопасность жителей, важно тщательно контролировать экологическую ситуацию в субъектах Российской Федерации, проводить более качественные исследования, - заметил Мишустин.