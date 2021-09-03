Матвиенко: Необходим глобальный антитеррористический фронт

Достичь устойчивых успехов в подавлении очагов агрессивной активности можно только глобальным антитеррористическим фронтом, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Третье сентября - одна из скорбных памятных дат России. Мы с горечью вспоминаем жертв террористических атак, воздаем должное мужеству и доблести сотрудников правоохранительных органов, отдавших жизни в противостоянии с этим бесчеловечным явлением. День солидарности в борьбе с терроризмом не оставляет равнодушным ни одного россиянина. Наша страна не раз сталкивалась с жестокостью и вероломством со стороны организаторов и исполнителей разрушительных террористических актов. Мишенями циничных убийц становились безвинные граждане и, что особенно ужасно, беззащитные дети. Никакие личные, идеологические мотивы или политические цели не могут служить этому оправданием", - говорится в обращении Матвиенко, которое распространила пресс-служба Совфеда.

Спикер палаты регионов отметила, что российское общество консолидировано в деле бескомпромиссного истребления террора во всех его формах, выражает готовность искоренять ростки этого зла не только на собственной территории, но и в любой точке земного шара, а силовые ведомства оперативно нейтрализуют очаги агрессивной активности на внутренней арене, эффективно участвуют в разрешении экстренных ситуаций террористического толка за пределами государства, действуя строго в рамках международного права.

"Необходимо ясно понимать, что достичь устойчивых успехов на этом направлении можно только глобальным антитеррористическим фронтом. Скоординированность и информационное взаимодействие всех профильных мировых структур в сочетании с решительными действиями - необходимые условия недопущения новых трагедий", - считает Валентина Матвиенко.

День солидарности в борьбе с терроризмом установлен в 2005 году федеральным законом "О днях воинской славы России". Эта дата связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта погибли 333 человека, среди них 186 детей.