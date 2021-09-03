Пушкинскую карту за три дня оформил 1 миллион россиян

Пушкинскую карту, по которой можно посещать учреждения культуры по всей стране, за три дня с начала старта программы оформил 1 млн граждан в возрасте от 14 до 22 лет, говорится в совместном пресс-релизе Минцифры и Минкультуры (есть в распоряжении "РГ").

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года, ее цель - приобщение молодежи к культуре и искусству. Каждый россиянин в возрасте от 14 до 22 лет должен получить соответствующий "пластик", на балансе которого будет 3000 рублей. Потратить эти деньги можно будет только в музеях, театрах, концертных залах и библиотеках. Успеть нужно до 31 декабря 2021 года.

Идея проекта принадлежит президенту Владимиру Путину, ранее напоминала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Предполагается, что в 2022 году номинал Пушкинской карты составит уже 5000 рублей. Правительство выделит на программу 39 млрд рублей в 2021 году.

Как уточнили в Минкультуры и Минцифры, билеты на мероприятия по "пластику" можно купить через приложение "Госуслуги.культура" (через него же оформляется и сама карта), на сайте "Культура.РФ", а также платформы билетных операторов, которых подключают Минкультуры и банки. Подробная афиша мероприятий, на которую можно потратить "пушкинские" деньги, размещена на портале "Культура.РФ" и в приложении госуслуг. Все мероприятия проходят модерацию экспертными советами, созданными в каждом регионе.

В Минцифры и Минкультуры отметили, что популярность проекта привлекла внимание мошенников:

"3 сентября мы зафиксировали факты продажи билетов на концерты, которые не входят в список мероприятий программы. Билеты были оформлены через платформы билетных операторов с нарушениями. Их участие в программе было оперативно приостановлено. Сами билеты будут аннулированы. Минкультуры оперативно заблокировало операторов-нарушителей".

Если у пользователя возникают какие-либо сложности с оформлением карты, то он может обратиться на горячую линию программы по телефону 88001000645, напомнили в ведомствах.