Минюст расширил список СМИ-иноагентов

Сегодня в Министерстве юстиции России сообщили, что в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесены новые юридические лица. Всего добавлено четыре новых организации: ООО "Альтаир 2021", ООО "Вега 2021", ООО "Главный редактор 2021" и ООО "Ромашки монолит".

"Указанные организации были созданы российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр, - Гликиным М.А. (ООО "Альтаир 2021"), Рождественским И.Д. (ООО "Вега 2021"), Ярош Ю.П. (ООО "Главный редактор 2021"), а также Гройсман С.Р., Железновой М.М., Лукьяновой Ю.С., Маняхиным П.Б. и Чураковой О.В. (ООО "Ромашки монолит")", - сообщили в министерстве юстиции.

При этом в ведомстве подчеркивают, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности. Дело в том, что гражданин, внесенный в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, обязан создать юридическое лицо.

"Согласно требованиям законодательства указанные юридические лица подлежат включению в реестр, а создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке, - рассказывают в Минюсте. - Также на созданные юридические лица распространяется обязанность по предоставлению установленных законом сведений в Минюст России, а также размещении один раз в полгода в сети интернет отчета о своей деятельности".