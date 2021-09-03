Минск привлек к охране границ с ЕС дополнительные силы

К охране государственной границы с Евросоюзом Беларусь привлекла вооруженные силы и внутренние войска, подтвердил в пятницу, 3 сентября, заместитель председателя государственного пограничного комитета Роман Подлинев.

Дополнительные силы, пояснил он в интервью РИА Новости, призваны помочь пограничникам в решении задач по пресечению внешних угроз. Замглавы комитета дал понять, что система охраны рубежей страны перестроена таким образом, чтобы не допустить попадание в страну оружия, наркотиков и контрабандных товаров, а также пресечь проникновение радикальных групп и других нарушителей, пытающихся незаконно попасть на территорию РБ.

Кроме того, меры по усилению охраны также приняты на южной границе страны, однако пока там белорусские пограничники справляются собственными силами, констатировал Подлинев.

Обозреватели напоминают, что миграционный кризис на границах Беларуси начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.